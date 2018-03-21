Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Ирак
Катар
Футбол. Сборные
19:00
Замбия
Зимбабве
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг1
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор3
Салават Юлаев1
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР1
Ангола1
Хоккей. НХЛ
22.03
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
22.03
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.03
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
22.03
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс6
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс4
Ванкувер Кэнакс1
Все события
Собчак приехала в студию к Навальному и произошла ссора (видео)
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
17:33 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Игрок НФЛ пытался выпрыгнуть из окна 30-го этажа «во имя Иисуса»

Ресивер «Баффало Биллз» Зей Джонс арестован.

Источник: AP 2018

В Лос-Анджелесе игрок НФЛ оказался в центре скандала. В интернете появилось видео, на котором голый спортсмен ходит по апартаментам своего брата Кайлеба на 30-м этаже небоскреба и кричит, что «будет сражаться за Иисуса».

Джонс разбил ногой стекло и пытался выпрыгнуть из окна, но брат сумел остановить его и удержать до приезда полиции.

В итоге ресивера поместили в психиатрическое отделение больницы при тюрьме. Ему грозит привлечение к ответственности за вандализм.

Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности
«Спартак» после матча с «Рубином» оштрафован на 190 тыс. рублей
Российским призерам Пхенчхана разрешили удвоить призовые
Бразилия для России — космос. Сравниваем цены на игроков
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
Дунгу бы просто отпинали за такой состав. Обзор прессы Бразилии
Зачем Билялетдинов издевается над Зариповым?
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь