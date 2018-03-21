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Игрок НФЛ пытался выпрыгнуть из окна 30-го этажа «во имя Иисуса»
Ресивер «Баффало Биллз» Зей Джонс арестован.
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Ресивер «Баффало Биллз» Зей Джонс арестован.
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Джонс разбил ногой стекло и пытался выпрыгнуть из окна, но брат сумел остановить его и удержать до приезда полиции.
В итоге ресивера поместили в психиатрическое отделение больницы при тюрьме. Ему грозит привлечение к ответственности за вандализм.