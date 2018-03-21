Игрок НФЛ пытался выпрыгнуть из окна 30-го этажа «во имя Иисуса»

Источник: AP 2018

В Лос-Анджелесе игрок НФЛ оказался в центре скандала. В интернете появилось видео, на котором голый спортсмен ходит по апартаментам своего брата Кайлеба на 30-м этаже небоскреба и кричит, что «будет сражаться за Иисуса».

Джонс разбил ногой стекло и пытался выпрыгнуть из окна, но брат сумел остановить его и удержать до приезда полиции.