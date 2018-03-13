Звезда НФЛ Брэди залпом выпил пива на телешоу

Игрок «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Том Брэди поучаствовал в шоу The Late Show. Там Брэди пришлось доказывать ведущему, что он сможет выпить весьбокал пива залпом. Спортсмен доказал свои слова и способности на деле без каких-то особых проблем. Причём ведущему программы чтоб выпить бокал такой же понадобилось даже больше времени.

До этого Брэди проговорился, что раньше мог выпить сразу целый бокал пива, потому ведущий и бросил ему такой оригинальный вызов.



Спортсмен также признался, что никогда раньше даже не пробовал клубнику. Тогда Брэди заставили есть и клубнику.