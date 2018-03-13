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17:00 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Звезда НФЛ Брэди залпом выпил пива на телешоу

Спортсмен выпил целый бокал одним махом.

Игрок «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Том Брэди поучаствовал в шоу The Late Show.

Там Брэди пришлось доказывать ведущему, что он сможет выпить весьбокал пива залпом.

Спортсмен доказал свои слова и способности на деле без каких-то особых проблем.

Причём ведущему программы чтоб выпить бокал такой же понадобилось даже больше времени.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого Брэди проговорился, что раньше мог выпить сразу целый бокал пива, потому ведущий и бросил ему такой оригинальный вызов.

Спортсмен также признался, что никогда раньше даже не пробовал клубнику. Тогда Брэди заставили есть и клубнику.

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