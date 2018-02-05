«Филадельфия» победила «Нью-Инглэнд» и впервые в истории выиграла Супербоул

Источник: AFP 2018

Встреча проходила в Миннеаполисе на «Ти-си-эф Бэнк Стэдиум» и завершилась победой «Иглз» со счётом 41:33 (9:3, 13:9, 7:14, 12:7).

Для «Филадельфии» эта победа стала первой в истории клуба. Ранее «Иглз» дважды играли в решающем матче за Супербоул, но оба раза уступали своим соперникам. «Пэтриотс» является пятикратным чемпионом NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2017).