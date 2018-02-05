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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» победила «Нью-Инглэнд» и впервые в истории выиграла Супербоул

Игроки «Филадельфии Иглз» в финальном матче сезона NFL (Супербоуле) победили соперников из «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Источник: AFP 2018

Встреча проходила в Миннеаполисе на «Ти-си-эф Бэнк Стэдиум» и завершилась победой «Иглз» со счётом 41:33 (9:3, 13:9, 7:14, 12:7).

Для «Филадельфии» эта победа стала первой в истории клуба. Ранее «Иглз» дважды играли в решающем матче за Супербоул, но оба раза уступали своим соперникам. «Пэтриотс» является пятикратным чемпионом NFL (2001, 2003, 2004, 2014, 2017).

Лучшим игроком матча признан квотербек «Иглз» Ник Фолз. Легендарный квотербек «Нью-Ингленд» Том Брэди установил рекорд Супербоул по дальности передачи, отдав пас на 426 метров. Предыдущее достижение принадлежало Курту Уорнеру (378,5).

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