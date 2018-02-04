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00:26 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» и «Нью-Инглэнд» разыграют Супербоул в американском футболе

ТАСС, 4 февраля. Финальный матч чемпионата Национальной футбольной лиги (NFL) пройдет в воскресенье в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). В решающей встрече сезона в американском футболе встретятся «Филадельфия Иглс» и «Нью-Инглэнд Пэтриотс», которые разыграют 52-й Супербоул в истории.

Матч за Супербоул традиционно является самым рейтинговым событием в североамериканском спорте — трансляции только в США смотрят более 160 миллионов человек. В нынешнем сезоне Супербоул будет разыгран в 52-й раз, в третий раз в финальном матче сыграют «Орлы» из Филадельфии — чемпионы Национальной футбольной конференции (NFC). Их соперники, представляющие Фоксборо (пригород Бостона, штат Массачусетс), выиграли Супербоул пять раз, в том числе и в прошлом сезоне, со счетом 34:28 победив «Атланту Фэлконс». «Нью-Инглэнд Пэтриотс» являются чемпионами Американской футбольной конференции (AFC), а в случае победы в Миннеаполисе догонят по количеству выигранных Супербоулов самый титулованный клуб NFL — «Питтсбург Стилерз».

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Супербоул разыгрывается с 1967 года, с 1970-го в финальном матче сезона встречаются чемпионы двух конференций NFL, в каждой из которых выступает по 16 команд. После слияния двух лиг NFL стала самым популярным спортивным турниром в Северной Америке, а воскресенье Супербоула в США фактически является национальным праздником. При этом розыгрыш Супербоула является финалом прошлогоднего сезона — победитель предстоящего матча станет чемпионом NFL 2017 года.

В рамках матча за Супербоул проводится целая серия шоу и мероприятий, включая выступления звезд мировой сцены. В нынешнем году гимн США исполнит певица Пинк, а в перерыве игры выступит Джастин Тимберлейк, который ранее уже участвовал в шоу на Супербоулах — в составе группы NSYNC в 2001 году и в дуэте с Джанет Джексон тремя годами позднее.

В прошлые годы национальный гимн исполняли Дайана Росс, Барри Манилоу, Гарт Брукс, Шер, Мэрайя Кэри, Бейонсе, Арета Франклин, Леди Гага. Такие исполнители, как Арон Невилл и Билли Джоэл удостаивались чести исполнить гимн дважды.

Рекордные рейтинги

Телевизионные рейтинги Супербоула в США с громадным отрывом лидируют среди спортивных трансляций — прошлогодний матч в Хьюстоне между «Нью-Инглэндом» и «Атлантой» в США посмотрели рекордные 172 млн человек. Для сравнения, трансляции финальных матчей североамериканских лиг по другим видам спорта (бейсбол, баскетбол, хоккей, футбол) смотрят не более 30 млн человек.

Матчи за Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала — NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция на США пройдет в эфире NBC.

Рекламное время во время перерывов нынешнего матча составит рекордные $7,7 млн за 30 секунд эфира.

Встреча между «Иглс» и «Пэтриотс» пройдет на стадионе US Bank в Миннеаполисе (начало — 2:30 мск), где выступает местная футбольная команда «Викингс». Арена вмещает более 66 тыс. зрителей. Миннеаполис примет второй Супербоул в истории — в 1992 году матч прошел на стадионе имени Хьюберта Хамфри и завершился победой клуба «Вашингтон Редскинз». В 2014 году арена была снесена, а на ее месте был построен современный стадион US Bank.

Первый Супербоул в 1967 году выиграл клуб «Грин-Бэй Пакерз» из штата Висконсин, которым руководил легендарный тренер Винс Ломбарди. После смерти Ломбарди в 1970 году главный приз лиги за победу в Супербоуле получил его имя. Самым титулованным клубом в истории Супербоула является «Питтсбург Стилерз», который победил шесть раз, а за 50 лет проведения матчей трофей завоевывали 19 различных клубов.

«Нью-Инглэнд Пэтриотс» выигрывали Супербоул в сезонах 2001, 2003, 2004, 2014 и 2016 гг. Еще четырежды «Патриоты» уступали в матчах за почетный трофей. «Орлы» из Филадельфии дважды участвовали в матчах за Супербоул, оба раза уступив (1980, 2004). 6 февраля 2005 года в Джексонвилле (штат Флорида) Супербоул также разыграли «Нью-Инглэнд» и «Филадельфия», «Патриоты» победили со счетом 24:21.

В 2019 году матч за «Супербоул» пройдет на «Мерседес-Бенц-Арене» в Атланте (штат Джорджиа).

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