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00:33 (мск), источник: Советский спорт

«Иглз» уже победили, а за голую грудь простили. 11 фактов о 52-м Супербоуле

В ночь с 4 на 5 февраля «Патриоты» и «Орлы» сойдутся в рамках Супербоула в Миннеаполисе.

Источник: Советский спорт

Грандиозное событие для всего американского футбола в очередной раз прикует к себе внимание сотни миллионов зрителей. И хоть «войны Севера и Юга» в этом году уже не получится, но игра обещает быть захватывающей. А разве в Супербоуле бывает-по другому? Самое время взглянуть на подборку самых интересных фактов, связанных с грядущей встречей «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Филадельфия Иглз».

1. «Патриоты» и «Орлы» встречаются в Супербоуле впервые с 2005 года, когда бостонцы одержали верх со счетом 24:21. Та победа стала третьей для «Патриотов» за четыре года и второй подряд. Интересно, что с того момента вплоть до 2014 года они больше не станут триумфаторами Супербоула. Теперь же они могут вновь обыграть «Орлов», чтобы выиграть третий титул за четыре года и второй подряд.

2. Матч пройдет на арене U.S. Bank Stadium в Миннесоте. Это уже второй Супербоул для штата. Super Bowl XXVI был сыгран в Миннесоте в 1992 году.

3. Джастин Тимберлейк выступит в перерыве матча. Артиста пригласили, несмотря на конфуз, который состоялся с ним и Джанет Джексон в 2004 году. Тогда Тимберлейк ненароком оголил грудь певицы в прямом эфире.

4. Квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» непревзойденный Том Брэди сыграет уже свой восьмой Супербоул. Никто в истории NFL еще не достигал такой вершины. У него насчитывается столько же игр в рамках Супербоула, сколько у всего ростера «Иглс».

5. Если матч выиграют «Патриоты», то это будет уже шестой Супербоул для них с 2001 года. Если же победа достанется «Орлам», команда станет триумфатором в первый раз в истории франшизы.

6. «Патриоты» выйдут на поле в белой форме. Для них белый комплект очень удачен: 3:0 по Супербоулам. Как заявили Адам Шефтер и Эван Каплан с ESPN, 12 из последних 13 Супербоулов были выиграны командами именно в белой форме.

7. «Орлам» есть, чем на это ответить. Их цвет формы — зеленый. По данным BleedingGreenNation.com, в этом сезоне «Филадельфия» выиграла 10 матчей в зеленом комплекте. И проиграла лишь однажды в ничего не значащей игре 17-й недели.

8. Если победят «Орлы», то Крис Лонг вновь откажется от приглашения посетить Белый Дом в знак протеста. Лонг, выигравший Супербоул с «Патриотами» в прошлом году уже отказывался от встречи с президентом, поскольку не поддерживает Дональда Трампа и его политику.

9. В день Супербоула недалеко от нашей планеты Земля пролетит астероид 2002 AJ129. Но не стоит волноваться, столкновения не будет. Ближайшее расстояние составит примерно 4,2 миллиона километров, что в 10 раз больше расстояния от Земли до Луны.

10. О предсказаниях. Энтузиасты разыграли матч в компьютерной аркадной игре образца 1987 года. К удивлению многих Супербоул выиграли «Иглз» со счетом 16:10.

11. «Иглз» — единственная северо-восточная команда NFL, которая еще ни разу не выигрывала Супербоул!

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