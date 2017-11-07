Игрок НФЛ признался в употреблении наркотиков перед каждой игрой
МОСКВА, 7 ноя —
МОСКВА, 7 ноя —
Гордон
«Мы находились в отеле с командой, нам разрешалось съездить домой и взять все необходимое, а затем мы отправлялись на игру. Я уходил рано утром из отеля домой, завтракал, употреблял наркотики или алкоголь, а затем ехал на игру. И обязательно отрывался на вечеринках после каждой игры независимо от результата», — цитирует 26-летнего Гордона американский GQ.
Гордон заявил, что в его организме были наркотики или алкоголь в каждой игре в карьере, включая матчи в колледже. Спортсмен признался, что начал употреблять наркотики с седьмого класса