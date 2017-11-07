Игрок НФЛ признался в употреблении наркотиков перед каждой игрой

Источник: AP 2017

Гордон из-за дисквалификации за нарушение антинаркотической политики НФЛ пропустил сезоны 2015 и 2016 годов. В 2013 году Гордон был лидером НФЛ по ярдам на приеме и попал в первую сборную лучших игроков. После дисквалификаций спортсмен проходил лечение в реабилитационном центре. В ноябре 2017 года Гордон был условно восстановлен и получил возможность вернуться к игре.

«Мы находились в отеле с командой, нам разрешалось съездить домой и взять все необходимое, а затем мы отправлялись на игру. Я уходил рано утром из отеля домой, завтракал, употреблял наркотики или алкоголь, а затем ехал на игру. И обязательно отрывался на вечеринках после каждой игры независимо от результата», — цитирует 26-летнего Гордона американский GQ.