Трамп призвал NFL отстранить игрока, который первым не встал во время гимна

Источник: AP 2017

Скандал в американском профессиональном спорте разгорелся в прошлом сезоне, когда квотербек клуба «Сан- Франциско» Колин Каперник отказался перед игрой стоя слушать национальный гимн США. Он преклонил колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Новый виток скандал получил в сентябре, когда подобное поведение во время гимна стали демонстрировать многие игроки клубов NFL. В настоящее время Каперник не имеет контракт ни с какой командой, являясь свободным агентом.

Глава США неоднократно высказывал свою негативную оценку подобным действиям профессиональных игроков, которые в американских клубах получают миллионы долларов. Ранее Трамп настаивал на том, чтобы игроков за это исключали из команд и не допускали на поле.

«Я видел действия Колина Каперника, я считаю, что это ужасно. Честно говоря, NFL должна отстранить его на один матч, и он никогда больше не повторит это. Затем они могут отстранить его на две игры, они могут отстранить его и на сезон в случае третьего подобного нарушения, и никаких проблем не будет. Но я хочу сказать ему, что он не может проявлять неуважение к нашей стране, флагу и гимну», — сказал Трамп.