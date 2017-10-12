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08:59 (мск), источник: ТАСС

Трамп призвал NFL отстранить игрока, который первым не встал во время гимна

ТАСС, 12 октября. Президент США Дональд Трамп призвал Национальную футбольную лигу (NFL) отстранить игрока в американский футбол Колина Каперника на один, два матча или целый сезон за то, что он не уважает страну и флаг, вставая на колено во время исполнения гимна США перед матчами. Об этом Трамп в среду рассказал в интервью Шону Ханнити на канале FoxNews.

Источник: AP 2017

Скандал в американском профессиональном спорте разгорелся в прошлом сезоне, когда квотербек клуба «Сан- Франциско» Колин Каперник отказался перед игрой стоя слушать национальный гимн США. Он преклонил колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению. Новый виток скандал получил в сентябре, когда подобное поведение во время гимна стали демонстрировать многие игроки клубов NFL. В настоящее время Каперник не имеет контракт ни с какой командой, являясь свободным агентом.

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Глава США неоднократно высказывал свою негативную оценку подобным действиям профессиональных игроков, которые в американских клубах получают миллионы долларов. Ранее Трамп настаивал на том, чтобы игроков за это исключали из команд и не допускали на поле.

«Я видел действия Колина Каперника, я считаю, что это ужасно. Честно говоря, NFL должна отстранить его на один матч, и он никогда больше не повторит это. Затем они могут отстранить его на две игры, они могут отстранить его и на сезон в случае третьего подобного нарушения, и никаких проблем не будет. Но я хочу сказать ему, что он не может проявлять неуважение к нашей стране, флагу и гимну», — сказал Трамп.

Кроме того, из-за политических разногласий от традиционного приглашения в Белый дом отказалась калифорнийская команда «Голден Стэйт Уорриорз», завоевавшая чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2016/17. На фоне скандала Трамп во вторник по традиции принял в Белом доме обладателей Кубка Стэнли, который вручается чемпиону Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Питтсбург Пингвинз».

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