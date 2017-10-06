Закон Каперника. Кто изменил спорт в США?
История о человеке, который, быть может, навсегда изменил мир профессионального спорта в США.
История о человеке, который, быть может, навсегда изменил мир профессионального спорта в США.
Ему 29, и он безработный. Но еще в прошлом году имел контракт почти на 20 миллионов долларов. Он — один из самых известных на данный момент спортсменов в Америке, хотя у него не так много достижений и как атлет он явно не входит в число самых выдающихся. Одно его упоминание вызывает бурю эмоций и резко делит людей на два лагеря с полярными мнениями. У него немало последователей, и в
ВСЕМ ВСТАТЬ
Колин Каперник родился в ноябре 1987 года в Милуоки у 19-летней Хайди Руссо. Его биологический отец — афроамериканец, бросивший свою спутницу жизни еще во время беременности. Вскоре мать поняла, что не сможет воспитать ребенка в одиночку, и отдала его в приемную семью — новыми родителями мальчика стали Рик и Тереза Каперники, уже имевшие двух детей. В возрасте четырех лет Колин переехал в Калифорнию, в восемь — начал играть в американский футбол.
Очевидно, у парня был талант, ведь уже через год его сделали основным квотербеком школьной команды. Также Каперник занимался баскетболом и бейсболом, но сделал выбор в пользу футбола. После успешной студенческой карьеры он был выбран на драфте 2011 года «Сан-Франциско». И провел за «49-х» почти 70 матчей в НФЛ, в числе прочего дойдя с командой до Супербоула. Но то, что сделало его знаменитостью, началось только летом 2016-го.
У американцев есть давняя традиция — играть перед началом любого спортивного соревнования национальный гимн для поднятия патриотизма. При этом поведение участников предстоящего матча или турнира регламентируется организаторами. Например, в НФЛ до 2009 года игрокам не обязательно было даже находиться на поле в момент исполнения гимна. Но после это правило изменили. И вот в августе 2016 года во время предсезонных игр Каперник не стал вставать в командный строй, а оставался сидеть на скамейке. Прошло пару недель, прежде чем на это обратили внимание репортеры, и вот тут грянул гром.
— Не собираюсь стоять в знак уважения перед страной, где угнетают людей с иным цветом кожи, — заявил Каперник. — Для меня это важнее, чем футбол. На улицах лежат тела, а убийцы уходят на почетную пенсию, им все сходит с рук.
Таким образом, он выразил солидарность с движением «Черные жизни важны», выступающим против притеснений афроамериканцев со стороны полицейских, — в последние годы протесты, вызванные убийствами чернокожих, вспыхивают то тут, то там по всем Штатам.
Подхваченные прессой слова и демонстративность поведения спортсмена тут же взорвали общество. С разных сторон неслись то слова поддержки и понимания, то ненависть и агрессия. Фанаты жгли майки Каперника и обвиняли его в неуважении к стране, тогда же в дело впервые вмешался еще кандидат в президенты США Трамп. Но в противоположном лагере футболист нашел сочувствие и продолжил — 1 сентября он избрал новую форму протеста, встав на одно колено, а потом к нему подключились одноклубники.
СПОРТ КАК ПРОТЕСТ
Как бы ни хотелось романтикам и поклонникам идеалов Пьера де Кубертена, современный спорт не может быть вне политики и, как в античные времена, останавливать войны. За примерами далеко ходить не надо. В 1936-м на Олимпиаде в Германии хозяева приветствовали болельщиков нацистским салютом. В 1968-м на Играх в Мехико два афроамериканца, Джон Карлос и Томми Смит, вышли получать медали на 200-метровке без обуви, но в черных перчатках, и вскинули руки в приветствии, известном как Black Power, или «Власть черным». В 2008-м пловец Милорад Чавич вышел на награждение в майке со слоганом «Косово — это Сербия» и был отстранен от чемпионата Европы.
Вот и в сегодняшней Америке, чье общество серьезно расколото гражданскими волнениями последних лет, зачастую на расовой почве, и результатами прошлогодних выборов, которые в резкой форме не приемлет часть населения, в том числе довольно известные люди, протест Каперника упал в благодатную почву.
И очень печально, что чуть больше чем за год это превратило спорт, в том числе профессиональный, где почти каждый игрок — миллионер, в трибуну для выражения тех или иных взглядов. Движение, родоначальником которого стал Каперник, быстро охватило другие клубы НФЛ, став предметом бурной и не всегда корректной дискуссии. Особенно в
Несомненно, свою роль в его популяризации сыграл и Трамп со своей громогласностью и привычкой к категорическим суждениям. Не так давно он спровоцировал очередной виток скандала, на одном из публичных выступлений призвав увольнять всех спортсменов, не стоящих во время исполнения гимна, и бойкотировать лиги, допускающие такое поведение. Результатом стала новая волна гневных твитов знаменитостей всех мастей и отмена визита в Белый дом чемпионов НБА из «Голден Стэйт». И вот уже НБА перед началом сезона выпускает официальную рекомендацию, грозя санкциями всем, кто не будет стоять на предматчевой церемонии. Но понятно, что джинн уже вырвался из бутылки.
Но пока на стадионах и вокруг них бушуют такие страсти, на улицах Америки продолжают гибнуть люди, а новые беспорядки вспыхивают в разных местах и по разным поводам. А что же сам Каперник? Он пожертвовал миллион долларов на благотворительность, весной расторг контракт с «Сан-Франциско», а парой дней позже объявил, что прекращает акцию протеста. Но продемонстрировать это ему пока не довелось — команду на новый сезон Колин так и не нашел. Многие уже считают, что лига выписала игроку «волчий билет» за его поведение. Как бы то ни было, эта история еще далека не просто от