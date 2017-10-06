Закон Каперника. Кто изменил спорт в США?

Источник: AFP 2017

Ему 29, и он безработный. Но еще в прошлом году имел контракт почти на 20 миллионов долларов. Он — один из самых известных на данный момент спортсменов в Америке, хотя у него не так много достижений и как атлет он явно не входит в число самых выдающихся. Одно его упоминание вызывает бурю эмоций и резко делит людей на два лагеря с полярными мнениями. У него немало последователей, и в каком-то смысле он — современный пророк от профессионального спорта. Ему посвящают куплеты рэперы Джей Зи и Кендрик Ламар, а президент США Дональд Трамп гневно клеймит его — как полагается в XXI веке — в социальных сетях. На то, чтобы добиться всего этого, понадобилось около года. Но за пределами страны он не слишком знаменит. Знакомьтесь, Колин Каперник.

ВСЕМ ВСТАТЬ

Колин Каперник родился в ноябре 1987 года в Милуоки у 19-летней Хайди Руссо. Его биологический отец — афроамериканец, бросивший свою спутницу жизни еще во время беременности. Вскоре мать поняла, что не сможет воспитать ребенка в одиночку, и отдала его в приемную семью — новыми родителями мальчика стали Рик и Тереза Каперники, уже имевшие двух детей. В возрасте четырех лет Колин переехал в Калифорнию, в восемь — начал играть в американский футбол.

Очевидно, у парня был талант, ведь уже через год его сделали основным квотербеком школьной команды. Также Каперник занимался баскетболом и бейсболом, но сделал выбор в пользу футбола. После успешной студенческой карьеры он был выбран на драфте 2011 года «Сан-Франциско». И провел за «49-х» почти 70 матчей в НФЛ, в числе прочего дойдя с командой до Супербоула. Но то, что сделало его знаменитостью, началось только летом 2016-го.

У американцев есть давняя традиция — играть перед началом любого спортивного соревнования национальный гимн для поднятия патриотизма. При этом поведение участников предстоящего матча или турнира регламентируется организаторами. Например, в НФЛ до 2009 года игрокам не обязательно было даже находиться на поле в момент исполнения гимна. Но после это правило изменили. И вот в августе 2016 года во время предсезонных игр Каперник не стал вставать в командный строй, а оставался сидеть на скамейке. Прошло пару недель, прежде чем на это обратили внимание репортеры, и вот тут грянул гром.

— Не собираюсь стоять в знак уважения перед страной, где угнетают людей с иным цветом кожи, — заявил Каперник. — Для меня это важнее, чем футбол. На улицах лежат тела, а убийцы уходят на почетную пенсию, им все сходит с рук.

Таким образом, он выразил солидарность с движением «Черные жизни важны», выступающим против притеснений афроамериканцев со стороны полицейских, — в последние годы протесты, вызванные убийствами чернокожих, вспыхивают то тут, то там по всем Штатам.

Подхваченные прессой слова и демонстративность поведения спортсмена тут же взорвали общество. С разных сторон неслись то слова поддержки и понимания, то ненависть и агрессия. Фанаты жгли майки Каперника и обвиняли его в неуважении к стране, тогда же в дело впервые вмешался еще кандидат в президенты США Трамп. Но в противоположном лагере футболист нашел сочувствие и продолжил — 1 сентября он избрал новую форму протеста, встав на одно колено, а потом к нему подключились одноклубники.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LFFMpb9hw_Y?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

СПОРТ КАК ПРОТЕСТ

Как бы ни хотелось романтикам и поклонникам идеалов Пьера де Кубертена, современный спорт не может быть вне политики и, как в античные времена, останавливать войны. За примерами далеко ходить не надо. В 1936-м на Олимпиаде в Германии хозяева приветствовали болельщиков нацистским салютом. В 1968-м на Играх в Мехико два афроамериканца, Джон Карлос и Томми Смит, вышли получать медали на 200-метровке без обуви, но в черных перчатках, и вскинули руки в приветствии, известном как Black Power, или «Власть черным». В 2008-м пловец Милорад Чавич вышел на награждение в майке со слоганом «Косово — это Сербия» и был отстранен от чемпионата Европы.

Вот и в сегодняшней Америке, чье общество серьезно расколото гражданскими волнениями последних лет, зачастую на расовой почве, и результатами прошлогодних выборов, которые в резкой форме не приемлет часть населения, в том числе довольно известные люди, протест Каперника упал в благодатную почву.

И очень печально, что чуть больше чем за год это превратило спорт, в том числе профессиональный, где почти каждый игрок — миллионер, в трибуну для выражения тех или иных взглядов. Движение, родоначальником которого стал Каперник, быстро охватило другие клубы НФЛ, став предметом бурной и не всегда корректной дискуссии. Особенно в интернет-пространстве. И перекинулось на другие виды спорта — европейский футбол, волейбол, бейсбол. Спортсмены и спортсменки при звуках гимна вставали на одно колено, держались за руки, а недавно на матче женской НБА игроки «Лос-Анджелеса» и вовсе остались в раздевалке. И вот уже на колено на концертах встают Стиви Уандер, Джон Ледженд, Роджер Уотерс, в такой же позе фотографируются актеры из «Стар Трека» — этот протест уже перестал быть частью спорта и стал элементом поп-культуры.

Несомненно, свою роль в его популяризации сыграл и Трамп со своей громогласностью и привычкой к категорическим суждениям. Не так давно он спровоцировал очередной виток скандала, на одном из публичных выступлений призвав увольнять всех спортсменов, не стоящих во время исполнения гимна, и бойкотировать лиги, допускающие такое поведение. Результатом стала новая волна гневных твитов знаменитостей всех мастей и отмена визита в Белый дом чемпионов НБА из «Голден Стэйт». И вот уже НБА перед началом сезона выпускает официальную рекомендацию, грозя санкциями всем, кто не будет стоять на предматчевой церемонии. Но понятно, что джинн уже вырвался из бутылки.