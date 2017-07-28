Легендарный американский игрок Уолтерс получил 5 лет тюрьмы и заплатит $ 10 млн

В апреле Уолтерсу было предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и инсайдерской торговле, которые принесли ему прибыль в размере $ 32 млн. 27 июля окружной судья США П. Кевин Кастель назвал Уолтерса «мошенником и преступником, а не гением».



Уолтерс нарушил закон в 2016 году в рамках серии сделок с участием компании Dean Foods из списка Fortune 500, основанной на внутренней информации, которую Уолтерсу предоставил бывший председатель компании Томас Дэвис. Дэвис дал показания против Уолтерса после заключения сделки с обвинителями.