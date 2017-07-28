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28 июля 2017, 16:38 | Игровые: Американский футбол | Чемпионат.com

Легендарный американский игрок Уолтерс получил 5 лет тюрьмы и заплатит $ 10 млн

Легендарный американский игрок Билли Уолтерс оштрафован на $ 10 млн и приговорен к пяти годам в федеральной тюрьме за инсайдерскую торговлю.

В апреле Уолтерсу было предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и инсайдерской торговле, которые принесли ему прибыль в размере $ 32 млн. 27 июля окружной судья США П. Кевин Кастель назвал Уолтерса «мошенником и преступником, а не гением».

Уолтерс нарушил закон в 2016 году в рамках серии сделок с участием компании Dean Foods из списка Fortune 500, основанной на внутренней информации, которую Уолтерсу предоставил бывший председатель компании Томас Дэвис. Дэвис дал показания против Уолтерса после заключения сделки с обвинителями.
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