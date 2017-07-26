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https://sport.mail.ru/news/american-football/30503690/
26 июля 2017, 22:43 | Игровые: Американский футбол | Чемпионат.com

Врачи выявили повреждения головного мозга у 99% бывших игроков НФЛ

Журнал американской медицинской ассоциации опубликовал результаты исследования влияния игры в американский футбол на состояние головного мозга спортсменов.

Обследование прошли 111 бывших игроков НФЛ, у 110 из которых были выявлены достаточно серьёзные повреждения головного мозга, называемые хронической травматической энцефалопатией. Они могут становиться источником приступов агрессии, деменции, депрессии и потери памяти.

«Результаты проведённого исследования позволяют сделать предположение о том, что игра в американский футбол влияет на развитие болезни головного мозга», — цитирует профессора неврологии Бостонского университета медицины Джессе Меза Reuters.

Отметим, что инициатором и спонсором исследования стала НФЛ.
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