Врачи выявили повреждения головного мозга у 99% бывших игроков НФЛ

Обследование прошли 111 бывших игроков НФЛ, у 110 из которых были выявлены достаточно серьёзные повреждения головного мозга, называемые хронической травматической энцефалопатией. Они могут становиться источником приступов агрессии, деменции, депрессии и потери памяти.



«Результаты проведённого исследования позволяют сделать предположение о том, что игра в американский футбол влияет на развитие болезни головного мозга», — цитирует профессора неврологии Бостонского университета медицины Джессе Меза Reuters.

Отметим, что инициатором и спонсором исследования стала НФЛ.