Симпсона приговорили к свободе

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Орентал Джеймс Симпсон, больше известный как игрок в американский футбол Оу Джей, а еще больше — как убийца бывшей жены и организатор разбойного нападения на коллекционеров спортивных трофеев, будет досрочно освобожден из тюрьмы в октябре 2017 года, после девяти лет заключения. По приговору ему оставалось сидеть еще 24 года, но суд принял решение помиловать бывшего спортсмена.

Услышав вердикт, 70-летний Симпсон растроганно поблагодарил служителей Фемиды.

Судьба действительно благосклонно отнеслась к Оу Джею, дважды позволив избежать гораздо более серьезных последствий после совершенных им преступлений.

Симпсона не раз арестовывали за мелкие правонарушения, однако в 1994 году экс-футболиста чуть не посадили на всю жизнь, когда обнаружили его бывшую супругу Николь Браун зверски убитой в своем доме вместе с официантом Рональдом Гольдманом, с которым она на тот момент встречалась. Оба тела были изуродованы ножом.

Следствие нашло тогда серьезную улику против Симпсона: на дорожке, ведущей к месту убийства, были пятна крови, которая совпадала по группе с кровью обвиняемого, а также заляпанная перчатка. Кроме того, несколько лет назад Браун уже обращалась в полицию, утверждая, что спортсмен хочет ее убить.

Несмотря на эти доказательства, присяжные оправдали Симпсона, поскольку в те годы мало кто доверял анализу ДНК.

Однако в 1997 году, после проведенного дополнительно гражданского процесса, экс-футболиста задним числом признали ответственным за смерть бывшей жены и ее друга и обязали выплатить семьям погибших $33,5 млн. В тот период Симпсону пришлось распродать все свои спортивные трофеи, чтобы набрать необходимую сумму. Десять лет спустя это толкнуло его на новое преступление — ограбление коллекционеров, — за которое он все-таки сел в тюрьму.

В сентябре 2007 Симпсон пришел в отель Palace Station на встречу с тогдашними владельцами своих памятных кубков Брюсом Фромонгом и Альфредом Бердсли, которые собирались выставить трофеи на аукцион. Вместе с футболистом пришла внушительная группа поддержки — восемь крепких парней. Войдя в номер, сообщники Симпсона направили на коллекционеров пистолеты и потребовали вернуть награды. Те не стали сопротивляться и отдали кубки, но преступники также забрали мобильный телефон Бердсли, бейсбольную кепку Фромонга и его солнечные очки.

Горе-грабителей быстро задержали, а спустя год Симпсона признали в вооруженном ограблении коллекционеров спортивных реликвий и похищении людей:

на записи разговора было слышно, как подельники кричат «Не позволяйте никому выйти отсюда!» и отгоняют пистолетами потерпевших в дальний угол комнаты, а ограничение свободы передвижения по американским законам приравнивается к похищению.

Американская публика долго не могла поверить, что на подобные поступки оказался способен человек, считавшийся едва ли не одним из национальных героев.

В XX веке уроженец Сан-Франциско блистал на футбольных полях Америки и стал первым игроком, пробежавшим с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон, причем сделал это всего за 14 матчей. Данный рекорд до сих пор никому не покорился. В 1985 году Симпсона включили в Зал Славы профессионального американского футбола.

Состоялся он и как актер, начав сниматься еще до завершения спортивной карьеры в минисериалах, а потом перейдя на драматические картины («Перевал Кассандры», «Козерог один») и комедии, вроде известной трилогии «Голый пистолет». В 1979 году спортсмен даже основал свою кинокомпанию Orenthal Productions, которая выпустила четыре фильма.

Однако затем в жизни примерного американского спортсмена наступили «лихие 90-ые», которые продлились вплоть до «того самого 2007-го», пока его не посадили в тюрьму. Остается надеяться, что после досрочного освобождения на восьмом десятке лет Симпсон сможет зажить спокойной жизнью.