Симпсона приговорили к свободе
Бывшая легенда американского футбола и актер Оу Джей Симпсон был досрочно освобожден из тюрьмы после девяти лет заключения.
Экс-спортсмен был осужден за вооруженное ограбление коллекционеров, пытавшихся продать трофеи, ранее принадлежавшие ему. До этого Симпсон также подозревался в убийстве бывшей супруги и ее нового возлюбленного.
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Орентал Джеймс Симпсон, больше известный как игрок в американский футбол Оу Джей, а еще больше — как убийца бывшей жены и организатор разбойного нападения на коллекционеров спортивных трофеев, будет досрочно освобожден из тюрьмы в октябре 2017 года, после девяти лет заключения. По приговору ему оставалось сидеть еще 24 года, но суд принял решение помиловать бывшего спортсмена.
Услышав вердикт, 70-летний Симпсон растроганно поблагодарил служителей Фемиды.
Судьба действительно благосклонно отнеслась к Оу Джею, дважды позволив избежать гораздо более серьезных последствий после совершенных им преступлений.
Симпсона не раз арестовывали за мелкие правонарушения, однако в 1994 году
Следствие нашло тогда серьезную улику против Симпсона: на дорожке, ведущей к месту убийства, были пятна крови, которая совпадала по группе с кровью обвиняемого, а также заляпанная перчатка. Кроме того, несколько лет назад Браун уже обращалась в полицию, утверждая, что спортсмен хочет ее убить.
Несмотря на эти доказательства, присяжные оправдали Симпсона, поскольку в те годы мало кто доверял анализу ДНК.
Однако в 1997 году, после проведенного дополнительно гражданского процесса,
В сентябре 2007 Симпсон пришел в отель Palace Station на встречу с тогдашними владельцами своих памятных кубков Брюсом Фромонгом и Альфредом Бердсли, которые собирались выставить трофеи на аукцион. Вместе с футболистом пришла внушительная группа поддержки — восемь крепких парней. Войдя в номер, сообщники Симпсона направили на коллекционеров пистолеты и потребовали вернуть награды. Те не стали сопротивляться и отдали кубки, но преступники также забрали мобильный телефон Бердсли, бейсбольную кепку Фромонга и его солнечные очки.
на записи разговора было слышно, как подельники кричат «Не позволяйте никому выйти отсюда!» и отгоняют пистолетами потерпевших в дальний угол комнаты, а ограничение свободы передвижения по американским законам приравнивается к похищению.
Американская публика долго не могла поверить, что на подобные поступки оказался способен человек, считавшийся едва ли не одним из национальных героев.
В XX веке уроженец
Состоялся он и как актер, начав сниматься еще до завершения спортивной карьеры в минисериалах, а потом перейдя на драматические картины («Перевал Кассандры», «Козерог один») и комедии, вроде известной трилогии «Голый пистолет». В 1979 году спортсмен даже основал свою кинокомпанию Orenthal Productions, которая выпустила четыре фильма.
Однако затем в жизни примерного американского спортсмена наступили «лихие 90-ые», которые продлились вплоть до «того самого 2007-го», пока его не посадили в тюрьму. Остается надеяться, что после досрочного освобождения на восьмом десятке лет Симпсон сможет зажить спокойной жизнью.
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