Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский.
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон, осужденный за вооруженное ограбление, помилован, передал телеканал Fox News со слушаний, на которых рассматривалась просьба 70-летнего спортсмена о помиловании.
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Бывший спортсмен в 2007 году ворвался в номер гостиницы
Орентел Джеймс Симпсон — один из лучших защитников в истории американского футбола, известен и как актер — он снимался в фильме «Голый пистолет».
Симпсон наиболее известен громким процессом 1994 года, на котором он обвинялся в убийстве своей жены Николь Браун и ее друга Рональда Голдмана. То дело привлекло внимание всей Америки и стало самым громким процессом десятилетия. Несмотря на то, что уголовный суд оправдал Симспона, он проиграл гражданский иск о компенсации родственникам Браун и Голдмана, в результате чего разорился.
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