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20 июля 2017, 23:27 | Игровые: Американский футбол | РИА Новости

Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон, осужденный за вооруженное ограбление, помилован, передал телеканал Fox News со слушаний, на которых рассматривалась просьба 70-летнего спортсмена о помиловании.

ВАШИНГТОН 20 <span class=error>июл</span> — <span class=error>РИА</span> Новости Алексей Богдановский. <nobr>Экс-звезда</nobr> американского футбола О. Увеличить
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​Бывший спортсмен в 2007 году ворвался в номер гостиницы Лас-Вегаса к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки, угрожая револьвером. Он был осужден на 15 лет тюрьмы, из которых должен был провести за решеткой не менее 9 лет.

Орентел Джеймс Симпсон — один из лучших защитников в истории американского футбола, известен и как актер — он снимался в фильме «Голый пистолет».

Симпсон наиболее известен громким процессом 1994 года, на котором он обвинялся в убийстве своей жены Николь Браун и ее друга Рональда Голдмана. То дело привлекло внимание всей Америки и стало самым громким процессом десятилетия. Несмотря на то, что уголовный суд оправдал Симспона, он проиграл гражданский иск о компенсации родственникам Браун и Голдмана, в результате чего разорился.
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