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18 июля 2017, 7:52 | Игровые: Американский футбол | РИА "Воронеж"

Воронежские «Могучие утки» победили «Разбойников» в Брянске

Матч закончился со счетом 26:14.

Игроки воронежской команды по американскому футболу «Могучие утки» победили «Брянских разбойников» во втором матче Открытой лиги Черноземье со счетом 26:14 в субботу, 15 июля. В составе воронежцев отличились Алексей Буцких и Алексей Погодаев.

После победы в Брянске «Могучие утки» возглавили дивизион Б Открытой лиги.

— Перестроили игру в нападении на пасовую, исходя из особенностей соперника. И в защите пришлось играть немного иначе, потому что не хватало линейных. Но все получилось как надо. «Разбойники» тоже действовали из других построений. По физическим кондициям они нам точно не уступают, а на некоторых позициях даже превосходят. Но у нас гораздо больше опыта. Однако расслабляться рано, Eagles — не та команда, с которой будет легко. В этом году вообще нет откровенно слабых команд. Будем биться, чтобы обеспечить себе преимущество домашнего поля в полуфинальном матче, — объяснил игрок «Могучи уток» Максим Белозерцев.
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