Команда НФЛ «Даллас» стала самым дорогим спортивным клубом по версии Forbes

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Стоимость клуба составляет $4,2 миллиарда. «Даллас» второй год подряд становится самым дорогой спортивной командой в мире. Второе место в списке занимает американский бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис», стоимость которого оценена в $3,7 миллиарда. Английский «Манчестер Юнайтед» — третий в списке (стоимость — $3,69 миллиарда), что делает его самым дорогой футбольной командой.

Испанские «Барселона» и «Реал» занимают четвертое и пятое места в рейтинге соответственно, их стоимость оценивается в $3,64 миллиарда и $3,58 миллиарда. Мадридский «Реал» в прошлогоднем рейтинге Forbes являлся вторым самым дорогим спортивным клубом мира. Еще один клуб НФЛ «Нью-Инглэнд Пэтриотс» идет шестым (3,40). Другой клуб, базирующийся в Нью-Йорке, — баскетбольный «Нью-Йорк Янкис» — седьмой (3,30).

Замыкают первую десятку рейтинга команда НФЛ «Сан- Франциско Форти Найнерс» и баскетбольный «Лос-Анджелес Лейкерс». Стоимость обоих клубов равна трем миллиардам долларов.