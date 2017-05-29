Воронежские «Могучие утки» откроют сезон матчем с «Брянскими разбойниками»

Воронежская команда по американскому футболу «Могучие утки» сыграет с «Брянскими разбойниками» в первом матче Открытой лиги Черноземья, сообщил защитник желто-зеленых Максим Белозерцев в воскресенье, 28 мая. Воронежцы проведут домашний матч на стадионе «Юность» в Рамони, игра состоится 3 июня.



Открытая лига заменит Кубок Черноземья, в новом турнире будут участвовать шесть команд, поделенные на два дивизиона. В первом соперничать будут «Могучие утки», «Брянские разбойники» и Eagles из Орла, во втором — «Пензенские фениксы», «Волжские коршуны» и «48ые», представляющие Липецкую область. Две лучшие команды каждого из дивизионов выйдут в полуфиналы лиги.



— Фаворитов у лиги нет. Однако у «Коршунов» есть опытные игроки, а это многое решает. А с «Разбойниками» будет непростой матч. Да, это молодая команда, но она прогрессирует, у них появились новые игроки. Открытая лига — это шаг вперед. Больше команд, больше матчей, — рассказал Максим Белозерцев.



В сезоне-2016 победителем Кубка Черноземья стали «Могучие утки», переигравшие «48ых» в финале турнира.