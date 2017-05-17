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17 мая 2017, 21:06 | Игровые: Американский футбол | Р-Спорт

Внук Боба Марли подписал контракт с клубом НФЛ «Вашингтон Редскинз»

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Внук легендарного ямайского исполнителя регги Боба Марли — Нико Марли подписал контракт с «Вашингтон Редскинз», сообщается на официальном сайте клуба НФЛ (американский футбол).

Внук легендарного ямайского исполнителя <span class=error>регги</span> Боба Марли — <span class=error>Нико</span> Марли подписал контракт с Вашингтон Редскинз. Увеличить
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В прошлом году Нико Марли, выступающий на позиции лайнбэкера, играл за команду Тулейнского университета.

Отцом 22-летнего Нико Марли является сын Боба Марли — Рохан, который играл в американский футбол за университет Майами.

Музыкант Боб Марли умер в мае 1981 года от рака.
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