Внук Боба Марли подписал контракт с клубом НФЛ «Вашингтон Редскинз»

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В прошлом году Нико Марли, выступающий на позиции лайнбэкера, играл за команду Тулейнского университета.

Отцом 22-летнего Нико Марли является сын Боба Марли — Рохан, который играл в американский футбол за университет Майами.

Музыкант Боб Марли умер в мае 1981 года от рака.