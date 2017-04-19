Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/american-football/29480284/
19 апреля 2017, 14:37 | Игровые: Американский футбол | ТАСС

NBC: Бывший игрок NFL Эрнандес найден мертвым в тюрьме

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Аарон Эрнандес, приговоренный к пожизненному заключению за убийство первой степени, найден мертвым в тюрьме. Об этом сообщает телеканал NBC.

Бывший игрок Нью-Ингленд Пэтриотс в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Эрнандес был найден повешенным в камере исправительного центра в городе Ширли (штат Массачусетс, США).

В 2015 году он был признан виновным в убийстве Одина Ллойда, чье тело с шестью пулевыми ранениями было найдено в индустриальном парке штата Массачусетс в июне 2013 года, который расположен менее чем в миле от дома Эрнандеса. Сообщалось, что убитый встречался с сестрой невесты Эрнандеса.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Американского футбола

Все новости
19 апреля

Илюмжинов принял окончательное решение переизбираться на пост президента FIDE

Легкоатлет Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

Поветкин может обратиться в CAS в случае сохранения дисквалификации WBC