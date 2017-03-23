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23 марта 2017, 11:47 | Игровые: Американский футбол | «Прессбол»

Американский футбол. В Минске пройдет финал Кубка Дружбы

26 марта в Минске пройдёт финал Кубка Дружбы по американскому футболу. В 12.30 на поле СОК «Олимпийский» встретятся минские «Литвины» и киевские «Патриоты».

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В белорусском турнире приняли участие четыре команды:
«Патриоты» (Киев)
«Литвины» (Минск)
«Рыси» (Витебск)
«Стражи» (Брест)

В игровом сезоне прошлого года представленные команды выступали в различных чемпионатах — Лига американского футбола (ЛАФ), Восточная лига американского футбола (ВЛАФ), Украинская лига американского футбола (УЛАФ) — и не встречались на одном поле.
Стоит отметить, что для брестских «Стражей» Кубок Дружбы стал дебютным официальным состязанием, в котором команда неожиданно взяла бронзу, обыграв победителей ВЛАФ-2016 — витебских «Рысей». Финальная встреча в Минске между «Литвинами» и «Патриотами» выявит сильнейшую команду.

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