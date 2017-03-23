Американский футбол. В Минске пройдет финал Кубка Дружбы

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В белорусском турнире приняли участие четыре команды:

«Патриоты» (Киев)

«Литвины» (Минск)

«Рыси» (Витебск)

«Стражи» (Брест)



В игровом сезоне прошлого года представленные команды выступали в различных чемпионатах — Лига американского футбола (ЛАФ), Восточная лига американского футбола (ВЛАФ), Украинская лига американского футбола (УЛАФ) — и не встречались на одном поле.

Стоит отметить, что для брестских «Стражей» Кубок Дружбы стал дебютным официальным состязанием, в котором команда неожиданно взяла бронзу, обыграв победителей ВЛАФ-2016 — витебских «Рысей». Финальная встреча в Минске между «Литвинами» и «Патриотами» выявит сильнейшую команду.