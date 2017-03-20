СМИ: Похищенная форма победителя Супербоула Брэди найдена за границей
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Форма игрока «Нью Ингланд Пэтриотс» Тома Брэди, похищенная после финала Супербоула-2017 — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) -, найдена заграницей. Об этом сообщает портал Sports Illustrated.
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Финальный матч НФЛ-2017 состоялся 6 февраля, команда Брэди победила «Атланту Фэлконс» в овертайме со счетом 34:28. После завершения встречи Брэди сообщил о том, что его форма, в которой он играл в финале, пропала прямо из раздевалки. Расследование, проведенное НФЛ совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР), показало, что форма была украдена одним из журналистов международного пула.
О том, когда форма будет возвращена квотербеку, не сообщается.
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