Супербоул устроит личную жизнь! Болельщик выиграл свидание с 44-й ракеткой мира

Полторы недели назад в США прошло самое яркое, важное и крутое событие в американском футболе — 51-й финал Супербоула, в котором «Нью-Ингланд Пэтриотс» победил «Атланту Фэлконс». Однако матч затмила следующая история.

При счете 3:28 в пользу «Фэлконс» канадская теннисистка Эжени Бушар в твиттере написала:

— Я знала, что «Атланта» будет победителем.

Один из подписчиков по имени Джон Герк так не думал, поэтому рискнул и спросил спортсменку:

— Если «Пэтриотс» победят, сходим на свидание?

— Я подумал, что все-таки есть шанс, что она ответит, — рассказал Герк в интервью The Kansas City. — Но не мог представить, что она согласится. Когда игра закончилась, случился настоящий взрыв. Все начали писать мне сообщения. Мой твиттер разрывался. Впервые мне пришлось отключить уведомления.

Бушар не проигнорировала предложение, а позже призналась, что по-другому сделать и не могла.

— После такого внимания со стороны СМИ я уже не могла от этого отвертеться, — заявила спортсменка The Telegraph. — Однако я переживала, так как поначалу, открыв страницу этого парня в твиттере, увидела, что там стоит фото Тайгера Вудса. Я подумала: «Это один из фанатов из твиттера. Я даже не знаю, как он выглядит. Что же будет?» Но он оказался очень милым парнем.

Вчера молодые люди сходили на игру НБА между «Бруклином» и «Милуоки». Джон назвал свидание лучшим в его жизни.

А после фотосессии Бушар в купальнике для Sports Illustrated Герк наверняка захочет позвать Бушар еще на одну встречу.