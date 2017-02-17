Супербоул устроит личную жизнь! Болельщик выиграл свидание с 44-й ракеткой мира
Парень поверил в камбэк любимой команды, за что получил очень приятный приз.
Полторы недели назад в США прошло самое яркое, важное и крутое событие в американском футболе — 51-й финал Супербоула, в котором «Нью-Ингланд Пэтриотс» победил «Атланту Фэлконс». Однако матч затмила следующая история.
При счете 3:28 в пользу «Фэлконс» канадская теннисистка Эжени Бушар в твиттере написала:
— Я знала, что «Атланта» будет победителем.
Один из подписчиков по имени Джон Герк так не думал, поэтому рискнул и спросил спортсменку:
— Если «Пэтриотс» победят, сходим на свидание?
— Я подумал, что
Бушар не проигнорировала предложение, а позже призналась, что
— После такого внимания со стороны СМИ я уже не могла от этого отвертеться, — заявила спортсменка The Telegraph. — Однако я переживала, так как поначалу, открыв страницу этого парня в твиттере, увидела, что там стоит фото Тайгера Вудса. Я подумала: «Это один из фанатов из твиттера. Я даже не знаю, как он выглядит. Что же будет?» Но он оказался очень милым парнем.
Вчера молодые люди сходили на игру НБА между «Бруклином» и «Милуоки». Джон назвал свидание лучшим в его жизни.
А после фотосессии Бушар в купальнике для Sports Illustrated Герк наверняка захочет позвать Бушар еще на одну встречу.
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