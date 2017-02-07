Телеаудитория Супербоула в США составила более 111 млн человек
Финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги между «Атлантой Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» (28:34) по американскому телевидению посмотрели более 111 млн человек, сообщает CNN со ссылкой на Nielsen.
Этот поединок стал четвёртым по популярности за всю историю показа подобных встреч по телевидению. Наивысший рейтинг удерживает Супербоул 2015 года — более 114 млн телезрителей.
Для «Пэтриотс» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в финале NFL в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter