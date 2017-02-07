Телеаудитория Супербоула в США составила более 111 млн человек

Этот поединок стал четвёртым по популярности за всю историю показа подобных встреч по телевидению. Наивысший рейтинг удерживает Супербоул 2015 года — более 114 млн телезрителей.



Для «Пэтриотс» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в финале NFL в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.