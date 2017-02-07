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7 февраля 2017, 12:29 | Игровые: Американский футбол | Чемпионат.com

Телеаудитория Супербоула в США составила более 111 млн человек

Финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги между «Атлантой Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» (28:34) по американскому телевидению посмотрели более 111 млн человек, сообщает CNN со ссылкой на Nielsen.

Этот поединок стал четвёртым по популярности за всю историю показа подобных встреч по телевидению. Наивысший рейтинг удерживает Супербоул 2015 года — более 114 млн телезрителей.

Для «Пэтриотс» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в финале NFL в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.
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Новости Американского футбола

Телеаудитория Супербоула в США составила 111,3 млн человек

Телеаудитория Супербоула в США составила 111,3 млн человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 111,3 миллиона человек посмотрели по американскому телевидению Супербоул — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает агентство Рейтер.
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