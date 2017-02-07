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7 февраля 2017, 10:45 | Игровые: Американский футбол | ТАСС

Телеаудитория Супербоула в США составила 111,3 млн человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 111,3 миллиона человек посмотрели по американскому телевидению Супербоул — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом сообщает агентство Рейтер.

Это четвертый показатель в истории Супербоула. Увеличить
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В ночь на понедельник «Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме Супербоула. Впервые за 51-летнюю историю победитель финального матча определился за пределами основного времени. «Нью-Инглэнд» проигрывал по ходу встречи с разницей в 25 очков, но в итоге сравнял счет, совершив самый выдающийся «камбэк» в истории Супербоула.

Рейтинги этого матча стали четвертыми за всю историю показа подобных встреч по ТВ. Рекордным является Супербоул 2015 года. Эту встречу увидели порядка 114,4 млн телезрителей в США.
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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Украденная из раздевалки футболка квотербека клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Тома Брэди, который был признан самым ценным игроком Супербоула — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), может быть оценена в $500 тыс. Такое мнение высказал владелец аукционной фирмы Goldin Auctions Кен Голдин, которое приводит служба деловой информации Bloomberg.
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