Телеаудитория Супербоула в США составила 111,3 млн человек

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В ночь на понедельник «Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме Супербоула. Впервые за 51-летнюю историю победитель финального матча определился за пределами основного времени. «Нью-Инглэнд» проигрывал по ходу встречи с разницей в 25 очков, но в итоге сравнял счет, совершив самый выдающийся «камбэк» в истории Супербоула.

Рейтинги этого матча стали четвертыми за всю историю показа подобных встреч по ТВ. Рекордным является Супербоул 2015 года. Эту встречу увидели порядка 114,4 млн телезрителей в США.