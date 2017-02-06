Украденная футболка лучшего игрока Супербоула может быть оценена в $500 тысяч

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По его словам, стартовая цена такого лота составила бы не менее $300 тыс. «Брэди — самый популярный игрок за всю историю американского футбола. Среди спортсменов за последние 40 лет он уступает разве что Майклу Джордану», — сказал Голдин.

В ночь на понедельник «Нью-Инглэнд Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме Супербоула, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей.

Сразу после матча в раздевалке команды пропала футболка, в которой Брэди выходил на поле. Он сам сказал об этом владельцу клуба Роберту Крафту, который после победы спустился к игрокам, чтобы угостить их сигарами. Узнав о пропаже, Крафт сказал, что та «появится теперь в Интернете».

Американские спортивные журналисты выражают уверенность, что в самом клубе никто не мог покуситься на экипировку Брэди. Они надеются, что похититель будет найден, поскольку режим безопасности в зоне пребывания спортсменов поддерживается, в частности, с помощью видеокамер.