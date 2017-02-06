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https://sport.mail.ru/news/american-football/28675344/
6 февраля 2017, 13:02 | Игровые: Американский футбол

Главное шоу Америки: как проходил Супербоул

В ночь на 6-е февраля в Хьюстоне прошел Супербоул, финальный матч североамериканской Национальной футбольной Лиги (НФЛ).

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Свой пятый титул завоевали «Нью-Инглэнд Пэтриотс», обыгравшие «Атланту Фэлконс» в овертайме со счетом 34:28.

Многие смотрят Супербоул не только ради игры, но и ради грандиозного шоу.

В перерыве игры выступила Леди Гага.

Кому-то больше нравится прошлогоднее выступление Кэти Перри.

Президент США Дональд Трамп смотрит Супербоул.

Результат встречи был почти точно предсказан в «Симпсонах».

И не только результат.

Стадион в Хьюстоне, на котором проходила игра.

Болельщики, которые не смогли попасть на арену, построили себе свою собственную.

Квотербек «Пэтриотс» Том Брэди и его чемпионские кольца в виде популярного мема.

Папа римский Франциск выступил с видеообращением к любителям американского футбола и не только.

«Большие спортивные события, такие, как Супербоул, символичны/ Они показывают возможность создать культуру состязания и мирной жизни. Участвуя в соревнованиях, мы выходим за пределы нашего эгоизма и учимся жертвовать, быть верными и уважать правила. Пусть в этом году Супербоул будет символом мира, дружбы и солидарности», — сказал Франциск.

«Пэтриотс» празднуют победу.

Известный футболист Лионель Месси не прошел мимо Супербоула.

Отдельная тема для разговоров — реклама, которую выпускают в эфир в перерывах во время Супербоула. В работе над роликами принимают участие лучшие продюссеры и режиссеры.

Впрочем, когда-то все было гораздо скромнее. Фото, сделанное в перерыве первого в истории Супербоула.
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Новости Американского футбола

«Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграл пятый Супербоул в истории команды

«Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграл пятый Супербоул в истории команды

Бостонский «Нью-Ингленд Пэтриотс» одержал победу в 51-м Супербоуле над «Атлантой Фэлконс» со счетом 34:28. Самым ценным игроком матча стал 39-летний квотербек Том Брейди, для которого эта победа стала пятой в карьере. Таким образом Брейди установил рекорд Национальной футбольной лиги по количеству побед в финалах.
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