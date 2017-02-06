Главное шоу Америки: как проходил Супербоул
В ночь на 6-е февраля в Хьюстоне прошел Супербоул, финальный матч североамериканской Национальной футбольной Лиги (НФЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Свой пятый титул завоевали «Нью-Инглэнд Пэтриотс», обыгравшие «Атланту Фэлконс» в овертайме со счетом 34:28.
Многие смотрят Супербоул не только ради игры, но и ради грандиозного шоу.
В перерыве игры выступила Леди Гага.
Президент США Дональд Трамп смотрит Супербоул.
Результат встречи был почти точно предсказан в «Симпсонах».
И не только результат.
Стадион в Хьюстоне, на котором проходила игра.
Болельщики, которые не смогли попасть на арену, построили себе свою собственную.
Квотербек «Пэтриотс» Том Брэди и его чемпионские кольца в виде популярного мема.
Папа римский Франциск выступил с видеообращением к любителям американского футбола и не только.
«Большие спортивные события, такие, как Супербоул, символичны/ Они показывают возможность создать культуру состязания и мирной жизни. Участвуя в соревнованиях, мы выходим за пределы нашего эгоизма и учимся жертвовать, быть верными и уважать правила. Пусть в этом году Супербоул будет символом мира, дружбы и солидарности», — сказал Франциск.
«Пэтриотс» празднуют победу.
Известный футболист Лионель Месси не прошел мимо Супербоула.
Отдельная тема для разговоров — реклама, которую выпускают в эфир в перерывах во время Супербоула. В работе над роликами принимают участие лучшие продюссеры и режиссеры.
Впрочем,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter