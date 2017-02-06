«Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграл пятый Супербоул в истории команды

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Американский футбол — самый популярный вид спорта в США. Каждая игра, даже с участием аутсайдеров, собирает полные стадионы и большие рейтинги на ТВ. Национальная футбольная лига (НФЛ) состоит из 32 команд и разделена на две конференции — Национальную и Американскую.

Победители конференций играют финальный матч — Супербоул.

Хотя возраст американского футбол уже давно перевалил за сотню лет, и первый матч профессиональных команд состоялся в 1892 году, Супербоул имеет короткую историю — всего 51 год. В 1966 году НФЛ объединилась с Американской футбольной лигой, что в результате подарило матч между победителями двух лиг, которые впоследствии переименовали в конференции.

За полвека своего существования Супербоул вышел за рамки главного спортивного события в США, превратившись в культурный феномен, в том числе за пределами страны.

В прошлом году противостояние «Денвер Бронкос» и «Каролина Пантерз» посмотрело 111,9 млн человек в США и еще почти 47 млн в остальном мире.

То есть, больше трети населения страны наблюдает за матчем и его антуражем.

Супербоул, пожалуй, единственное событие, не считая Олимпийских игр, когда наравне со спортивной составляющей бурно обсуждается все, что его окружает. Начиная с 1967 года, в 15-минутном перерыве матча организаторы стали приглашать различные ансамбли и шоу-группы, чтобы не дать заскучать зрителям.

Со временем выступление в перерыве Супербоула стало одним из главных привлекающих факторов для широкой аудитории. В разные годы с короткими концертами выступали такие признанные звезды мировой сцены, ка Пол Маккартни, Принс, Майкл Джексон, Стиви Уандер и многие другие.

Отдельного внимания заслуживает реклама во время матча. Стоимость ее размещения бьет все рекорды и является самой дорогой во всем мире.

В этом году показ 30-секундного ролика обошелся рекламодателям в $5,02 млн.

Осознавая объем аудитории и затраты, компании стараются снять наиболее оригинальную рекламу и запомниться телезрителям. В последние годы за гонкой рекламодателей следят, пожалуй, с не меньшим вниманием, чем за самой игрой.

Но все-таки основное действие разворачивается на футбольном поле, где две лучшие команды ведут борьбу за Трофей Ломбарди. То, что произошло в этом году на стадионе в Хьюстоне, уже вошло в историю. 51-й Супербоул стал кузницей рекордов и уникальных событий. Победителем матча стала бостонская команда «Нью-Ингленд Пэтриотс», обыгравшая в овертайме «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28.

Эта победа стала пятой для «Патриотов» за 17 лет и главной звезды клуба 39-летнего квотербека Том Брейди, который стал самым титулованным футболистом за всю историю игры.

До этого он делил рекорд по количеству побед в с Джо Монтаной.

Еще одно знаковое событие заключается в том, что впервые за 51 год судьба матча решалась в овертайме. Основное время закончилось со счетом 28:28, а в дополнительное «Патриоты» провели решающий тачдаун, принесший им историческую пятую победу.

Больше чемпионских колец имеет лишь одна команда — «Питтсбург Стилерз», у которой их шесть.

Но статус волшебной игра получила, благодаря усилиям, которые предпринял коллектив из Бостона, чтобы совершить самый выдающийся камбек в истории финалов НФЛ.

За всю полувековую историю финалов ни одна команда не побеждала, отставая по ходу матча в счете более чем на 10 очков.

В этом году максимальное преимущество «Атланты» составило 25 баллов в начале третьей четверти. Чтобы понять, в какой безнадежной ситуации оказался «Нью-Ингленд», просто посчитать, сколько безответных результативных атак потребовалось команде, чтобы сравнять счет в основное время.

Наибольшее количество очков в американском футболе приносит тачдаун, за который начисляется шесть баллов. После него команда имеет право либо пробить по воротам и заработать дополнительное очко, либо сделать еще один тачдаун с двух ярдов (1 ярд составляет 91,44 см) от зачетной зоны, что оценивается в два балла, однако это сопряжено с определенным риском, потому что на реализацию дается всего лишь одна попытка.

Команда также может пробить гол, который оценивается всего лишь в три очка. Это происходит если продвижение к зачетной зоне уже сопряжено с большим риском потери владения мячом.

За минуту до конца второй четверти табло показывало 21:0 в пользу «Атланты» — команда сделал три тачдауна с реализацией в одно очко. Буквально на последних секундах первой половины матча «Патриотам» удалось забить гол в ворота соперника и уйти на перерыв со счетом 3:21. Если до начала третьей четверти болельщики еще не теряли надежды на камбек, то через шесть с половиной минут после ее старта даже самые преданные поклонники команды впали в отчаяние.

«Соколы» сделали еще один тачдаун и довели счет до разгромного — 28:3.

«Нью Ингленд» смог до конца четверти набрать шесть очков, но это мало что решало.

Выходя на последний 15-минутный отрезок при счете 28:9 игроки «Атланты» уже предчувствовали первую в историю клуба победу в Супербоуле и заметно расслабились. То, что произошло в последующую четверть часа чистого времени, несомненно войдет в историю, и вряд ли когда-либо еще повторится.

Бостонцы смогли забить один гол и сделать два тачдауна с двухочковой реализацией, что позволило им сравнять счет за 57 секунд до конца основного времени.

Камбек ознаменовался невероятной ловлей Джулиана Эдельмана, которую арбитры зарегистрировали после просмотра видеоповтора.

«Патриоты» выиграли жеребьевку перед началом овертайма и выбрали владение мячом. Для победы требовалось занести тачдаун. Гол же приводил к владению «Атланты», которая в этом случае получала шанс выиграть матч.

Величие Брейди будет обсуждаться не один год. Уже сейчас понятно, что в будущем он войдет в «Зал славы» американского футбола, а на горизонте не видно молодых игроков с потенциалом выиграть такое невероятное количество Супербоулов.

Квотербек «Патриотов», переведя игру в дополнительное время, ни на секунду не позволил себе перевести дух и организовал победную атаку, на которую команда затратила чуть менее четырех минут.

И именно это умение постоянно поддерживать концентрацию и феноменально играть даже под самым большим давлением отличает Брейди от современников. Еще большее уважение вызывает то, что он продолжает показывать высочайший уровень игры в 39 лет и пока не собирается заканчивать карьеру.

Президент США Дональд Трамп также не остался в стороне от главного спортивного события года в Америке. Еще во время предвыборной компании миллиардер неоднократно называл Брейди своим любимым спортсменом и другом.

«Какой невероятный камбек и победа “Патриотов”. Том Брейди, Боб Крафт (владелец команды) и тренер Б (Билле Беличик — главный тренер команды) — прирожденные победители», — восторженно написал Трамп в своем твиттере.

Незадолго до супербоула НФЛ выпустила ролик, в котором различные спортсмены рассказывали о влиянии Брейди на их спортивную жизнь. Героями сюжета стали величайший пловец в истории Майкл Фелпс, победительница 23 турниров Большого шлема Серена Уильямс и трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. Когда спортсмены такого калибра выражают глубочайшее уважение к игроку, то его достижения невозможно переоценить.

Супербоул 2017 года войдет в историю, как матч, подаривший самый яркий и непредсказуемый сюжет за всю историю финалов.