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6 февраля 2017, 11:28 | Игровые: Американский футбол | ИА REGNUM

Леди Гага спела в перерыве Супербоула-2017

Певица исполнила отрывки из This Land is Your Land и God Bless America.

В перерыве итогового матча Национальной футбольной лиги, который прошёл 5 февраля в городе Хьюстоне (штат Техас, США), прозвучало выступление певицы Леди Гаги, сообщает The Associated Press.

Певица исполнила отрывки из песен God Bless America и This Land is Your Land. Композицию Born This Way Леди Гага исполнила так, что она была воспринята как примиряющая — несущая идею о принятии различий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты Супербоула прокомментировал президент США Дональд Трамп. «Какой удивительный камбэк и победа «Пэтриотс», — отметил он.
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