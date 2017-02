Леди Гага спела в перерыве Супербоула-2017

В перерыве итогового матча Национальной футбольной лиги, который прошёл 5 февраля в городе Хьюстоне (штат Техас, США), прозвучало выступление певицы Леди Гаги, сообщает The Associated Press.

Певица исполнила отрывки из песен God Bless America и This Land is Your Land. Композицию Born This Way Леди Гага исполнила так, что она была воспринята как примиряющая — несущая идею о принятии различий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты Супербоула прокомментировал президент США Дональд Трамп. «Какой удивительный камбэк и победа «Пэтриотс», — отметил он.