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6 февраля 2017, 10:19 | Игровые: Американский футбол | ТАСС

Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Игровая форма квотербека клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Тома Брэди, который был признан самым ценным игроком Супербоула — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL), была украдена из раздевалки команды. Об этом сообщает газета USA Today.

Квотербек Нью-Инглэнд Пэтриотс в ночь на понедельник завоевал свой пятый чемпионский перстень. Увеличить
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В ночь на понедельник «Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме Супербоула, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей.

«Она была тут, я точно знаю, где я ее оставил, — сказал 39-летний спортсмен. — Это нехорошо. Скоро она будет на Ebay, я уверен».

Брэди завоевал свой пятый чемпионский перстень, он принимал участие в семи финальных матчах NFL. Кроме того, его четыре раза признавали самым ценным игроком финальных встреч турнира.
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