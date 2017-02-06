Клуб НФЛ «Нью-Ингленд» обыграл «Атланту» и стал пятикратным победителем Супербоула
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» в овертайме нанес поражение «Атланте Фэлконс» в Супербоуле-2017 — финальном матч сезона по американскому футболу в Национальной футбольной лиге (НФЛ).
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Игра, прошедшая в воскресенье в Хьюстоне, завершилась в овертайме со счетом 34:28 в пользу клуба «Нью-Ингленд», который отыграл 25-очковое отставание по ходу матча. Квотербек «Пэтриотс» Том Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула в четвертый раз в своей карьере.
«Нью-Ингленд Пэтриотс» стали победителями Супербоула в пятый раз в истории, ранее команда выиграла главный матч сезона в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Атланта» играла в Супербоуле всего во второй раз в своей истории. В 1999 году команда уступила в главном матче сезона.
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