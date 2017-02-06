Квотербек «Нью-Инглэнда» Брэди назван самым ценным игроком Супербоула
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Квотербек клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Том Брэди назван самым ценным игроком Супербоула — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ).
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Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей в игре против «Атланты Фэлконс». «Пэтриотс» выиграли в овертайме со счетом 34:28, проигрывая по ходу встречи с разницей в 25 очков.
«Мы были единым целым и не теряли чувства плеча. Это была жестокая битва. “Атланта” — великолепная команда», — сказал 39-летний Брэди, которого цитирует Reuters.
Брэди завоевал свой пятый чемпионский перстень. Он принимал участие в семи Супербоулах, четырежды его называли самым ценным игроком финальных матчей.
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