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6 февраля 2017, 10:03 | Игровые: Американский футбол | ТАСС

Квотербек «Нью-Инглэнда» Брэди назван самым ценным игроком Супербоула

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Квотербек клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Том Брэди назван самым ценным игроком Супербоула — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Он завоевал свой пятый чемпионский перстень. Увеличить
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Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей в игре против «Атланты Фэлконс». «Пэтриотс» выиграли в овертайме со счетом 34:28, проигрывая по ходу встречи с разницей в 25 очков.

«Мы были единым целым и не теряли чувства плеча. Это была жестокая битва. “Атланта” — великолепная команда», — сказал 39-летний Брэди, которого цитирует Reuters.

Брэди завоевал свой пятый чемпионский перстень. Он принимал участие в семи Супербоулах, четырежды его называли самым ценным игроком финальных матчей.
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Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Игровая форма квотербека клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Тома Брэди, который был признан самым ценным игроком Супербоула — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL), была украдена из раздевалки команды. Об этом сообщает газета USA Today.
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