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6 февраля 2017, 10:02 | Игровые: Американский футбол | ТАСС

Трамп назвал удивительной победу «Пэтриотс» в Супербоуле

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал удивительной победу клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети Twitter.

Президент США отметил владельца клуба тренера команды и самого ценного игрока матча. Увеличить
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«Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме. Впервые победитель Супербоула определился за пределами основного времени. «Нью-Инглэнд» проигрывал по ходу встречи с разницей в 25 очков, но в итоге сравнял счет, совершив самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей.

«Удивительный “камбэк” и победа “Пэтриотс”. Том Брэди, Боб Крафт (владелец клуба — прим. ТАСС) и тренер Би (главный тренер команды Билл Беличик — прим. ТАСС) — абсолютные победители», — написал Трамп.

Квотербек Том Брэди, завоевавший пятый чемпионский перстень, был признан самым ценным игроком Супербоула.
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Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

Форма самого ценного игрока Супербоула Тома Брэди была украдена

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Игровая форма квотербека клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Тома Брэди, который был признан самым ценным игроком Супербоула — финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL), была украдена из раздевалки команды. Об этом сообщает газета USA Today.
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