Трамп назвал удивительной победу «Пэтриотс» в Супербоуле

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«Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме. Впервые победитель Супербоула определился за пределами основного времени. «Нью-Инглэнд» проигрывал по ходу встречи с разницей в 25 очков, но в итоге сравнял счет, совершив самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей.

«Удивительный “камбэк” и победа “Пэтриотс”. Том Брэди, Боб Крафт (владелец клуба — прим. ТАСС) и тренер Би (главный тренер команды Билл Беличик — прим. ТАСС) — абсолютные победители», — написал Трамп.

Квотербек Том Брэди, завоевавший пятый чемпионский перстень, был признан самым ценным игроком Супербоула.