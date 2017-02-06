Трамп назвал удивительной победу «Пэтриотс» в Супербоуле
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал удивительной победу клуба «Нью-Инглэнд Пэтриотс» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети Twitter.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Пэтриотс» победили «Атланту Фэлконс» со счетом 34:28 в овертайме. Впервые победитель Супербоула определился за пределами основного времени. «Нью-Инглэнд» проигрывал по ходу встречи с разницей в 25 очков, но в итоге сравнял счет, совершив самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей.
«Удивительный “камбэк” и победа “Пэтриотс”. Том Брэди, Боб Крафт (владелец клуба — прим. ТАСС) и тренер Би (главный тренер команды Билл Беличик — прим. ТАСС) — абсолютные победители», — написал Трамп.
Квотербек Том Брэди, завоевавший пятый чемпионский перстень, был признан самым ценным игроком Супербоула.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter