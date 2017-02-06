"Нью-Инглэнд Пэтриотс" выиграли Супербоул - финальный матч Национальной футбольной лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Впервые победитель Супербоула определился за пределами основного времени. «Нью-Инглэнд» проигрывал по ходу встречи с разницей в 25 очков. Но последнюю 15-минутку «Пэтриотс» выиграли 19:0 и сравняли счет, совершив самый выдающийся «камбэк» в истории финальных матчей.

«Нью-Инглэнд» выиграл Супербоул в пятый раз, до этого клуб побеждал в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Атланта» второй раз в своей истории играла в финале, но вновь потерпела поражение. Пятый чемпионский перстень завоевал главная звезда «Пэтриотс» квотербек Том Брэди, по четыре титула на счету легендарных Джо Монтаны и Терри Брэдшоу. Для Брэди решающий матч НФЛ стал седьмым в карьере.

«Нью-Инглэнд» получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством «Грин-Бэй Пакерз» выиграли два первых Супербоула (1966, 1967). Матч за титул разыгрывается между победителями двух конференций — Национальной и Американской, которые объединились в 1967 году. Самым титулованным клубом в истории Супербоула является «Питтсбург Стилерз», который победил шесть раз, а за 51 год проведения трофей завоевывали 19 различных клубов.

Антураж вокруг главного матча сезона

НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 167 миллионов человек — немногим меньше половины населения страны. Суммарная аудитория решающего матча НФЛ на планете сравнима с рейтингами финалов чемпионатов мира по футболу.

Перерывы между четвертями финального матча считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика стоило порядка $5 млн. Это самая дорогая реклама в мире.

Также супербоул известен музыкальными выступлениями мировых звезд в большом перерыве между второй и третьей четвертями игры. В этом году для 80-тысячной аудитории арены в Хьюстоне выступала Леди Гага, перед матчем букмекерские конторы принимали ставки не только на исход встречи, но и на цвет волос певицы. Почетнейшее право исполнить гимн США перед матчем получил кантри-исполнитель Люк Брайан. В разные годы для зрителей Супербоула выступали Майкл Джексон, Пол Маккартни, Мадонна, Уитни Хьюстон и другие звезды мировой музыки.

Кроме того, выдающиеся персоны исполняют традиционный предматчевый бросок монетки. На этот раз чести был удостоен бывший президент США 92-летний Джордж Буш-старший.