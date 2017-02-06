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6 февраля 2017, 0:07 | Игровые: Американский футбол | Спорт-Экспресс

Центр «Атланты» сыграет в Супербоуле, несмотря на перелом малоберцовой кости

Центр «Атланты» Алекс Мак намерен сыграть в Супербоуле, несмотря на травму, информирует ESPN.

31-летний американец выйдет на поле с переломом левой малоберцовой кости, используя обезболивающие. Травму, на восстановление после которой требуется от 6 до 8 недель, игрок получил в финале конференции.

Напомним, финальный матч НФЛ, именуемый Супербоулом, является одним из важнейших спортивных событий года в США.
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