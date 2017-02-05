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https://sport.mail.ru/news/american-football/28665299/
5 февраля 2017, 1:08 | Игровые: Американский футбол | Советский спорт

Билеты на Супербоул стремительно растут в последние перед матчем дни

Американские болельщики начали проявлять значительно больший интерес к билетам на «Супербоул», когда за матча осталось всего несколько дней. До этого цены у перекупщиков последовательно снижались, однако на этой неделе, по мере приближения игры, начался резкий подъём.

Согласно официальным данным от компании TicketIQ, средняя цена билета на «Супербоул» по состоянию на вечер пятницы составляла уже 4900 долларов, то есть она выросла на 30% в течение трех последних дней. Если посмотреть на самые дешевые билеты, то и там есть существенный рост: можно было найти квиток на вход минимум за 2730 долларов. Рост за три дня составил почти 600 долларов.
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«Нью-Инглэнд» и «Атланта» сыграют в главном матче Национальной футбольной лиги

«Нью-Инглэнд» и «Атланта» сыграют в главном матче Национальной футбольной лиги

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Финальный матч сезона в американском футболе — Супербоул — пройдет в воскресенье в американском Хьюстоне (штат Техас). За главный трофей Национальной футбольной лиги (NFL) в рекордный девятый раз поборется «Нью-Инглэнд Пэтриотс» из Фоксборо (штат Массачусетс) с «Атлантой Фэлконс».
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