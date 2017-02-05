Билеты на Супербоул стремительно растут в последние перед матчем дни

Согласно официальным данным от компании TicketIQ, средняя цена билета на «Супербоул» по состоянию на вечер пятницы составляла уже 4900 долларов, то есть она выросла на 30% в течение трех последних дней. Если посмотреть на самые дешевые билеты, то и там есть существенный рост: можно было найти квиток на вход минимум за 2730 долларов. Рост за три дня составил почти 600 долларов.