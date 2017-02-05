«Нью-Инглэнд» и «Атланта» сыграют в главном матче Национальной футбольной лиги

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В нынешнем сезоне Супербоул будет разыгран в 51-й раз, в матче за этот титул встречаются победители двух конференций — Национальной и Американской, которые объединились в середине 60-х годов прошлого столетия в одну лигу, создав один из самых успешных коммерческих проектов в спорте. Матчи за Супербоул имеют наивысший в США рейтинг среди спортивных трансляций, так, в прошлом году игру между командами «Каролина Пантерз» и «Денвер Бронкос» посмотрели 111,6 миллиона американцев, что составляет около трети населения страны.

Учитывая рейтинги трансляции матчей за Супербоул, НФЛ каждый год заключает крупные контракты с разными телекомпаниями — в нынешнем сезоне настал черед CBS. Перерывы между четвертями считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке — размещение 30-секундного ролика стоит порядка $5 млн. Неотъемлемой частью программы матча за Супербоул являются исполнение гимна США перед игрой и выступление в большом перерыве — на сей раз это почетнейшее право получили соответственно кантри-исполнитель Люк Брайан и певица Леди Гага.

«Патриоты» из Новой Англии в девятый раз сумели выйти в финал сезона, однако на счету клуба лишь четыре титула при четырех поражениях. Два года назад «Пэтриотс» обыграли в финале «Сиэтл Сихокс» со счетом 28:24. «Атланта» же лишь во второй раз сыграет в матче за Супербоул, в 1999 году клуб проиграл в решающем матче «Денверу».

50 лет Супербоулу

Предстоящий Супербоул состоится на стадионе NRG в Хьюстоне, который вмещает около 80 тысяч зрителей. Арена во второй раз примет главную игру года — в 2004 году здесь же «Пэтриотс» завоевали титул, победив «Каролину».

Первый Супербоул состоялся в 1967 году, титул достался клубу «Грин-Бэй Пакерз» из штата Висконсин, которым руководил легендарный тренер Винс Ломбарди. После смерти Ломбарди в 1970 году главный приз лиги за победу в Супербоуле получил его имя. Самым титулованным клубом в истории Супербоула является «Питтсбург Стилерз», который победил шесть раз, а за 50 лет проведения матчей трофей завоевывали 19 различных клубов.