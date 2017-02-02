Результат 51-го Супербоула предсказали при помощи спортивного симулятора

По мнению видеоигры, матч между «Атланта Пэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» завершится победой «патриотов» со счётом 27:24.



Букмекеры согласны с прогнозом Madden NFL 17. Они также считают коллектив «Нью-Ингленд Пэтриотс» фаворитами встречи. Коэффициенты на победу «патриотов» варьируются вокруг отметки 1.6−1.7, на победу «Атланты» — вокруг 2.3−2.4.



EA Sports занимается прогнозами на результаты Супербоулов при помощи Madden NFL с 2014 года. За 13 лет видеоигра была права в 9 случаях из 13.



51-й Супербоул пройдёт в американском городе Хьюстоне в грядущие выходные. Игра начнётся 6 февраля в 2:30 по московскому времени. Супербоул является самым рейтинговым спортивным соревнованием в США.