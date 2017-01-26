«Фэлконз» — команда будущего, играющая в настоящем
Сегодня знакомимся подробнее с некоторыми звездами игры, намеченной на 5 февраля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Советский спорт», подробно освещающий приближение Супербоула, уже упоминал о геополитической подоплеке предстоящего финала. Сегодня знакомимся подробнее с некоторыми звездами игры, намеченной на 5 февраля.
Казалось, что после 2012 года «Атланта Фэлконз» еще долго будет валяться, словно разбитый гипсовый бюст сокола. Тогда хозяин команды Артур Бланк вложился и собрал состав, который был сродни американофутбольной
Возрождение «Атланты»
Воскрешение произошло довольно быстро, для чего нужно было поменять главного тренера и расстаться со многими ветеранами. Сегодняшняя «Атланта» — это, наверное, самая сильная команда в своей истории. Пусть кто угодно говорит, что сильной была команда 1998 года, которая вышла в Супербоул, но проиграла там. Пусть говорят, что «Атланта» Майкла Вика (2002−2006) оставила яркий след. Все это лишь истории, которые болельщики в штате Джорджия рассказывали до появления вот этого коллектива, коллектива-2016.
Кто такой Дэн Куинн?
Фактически до 2015 года тренер Дэн Куинн не имел опыта работы главным наставником. Более того, он не играл в футбол на высоком уровне. Что вы скажете о колледже Солсбери? Да, это всего лишь третий дивизион студенческого спорта, и вряд ли на тебя обратят
И вот Куинн — главный тренер «Атланты», где нужно было поднимать команду с колен. В первом своем сезоне у тренера всего лишь 50-процентный результат (8−8). Но уже на второй сезон «Атланта» выиграла свой дивизион, одержав 11 побед. В чем секрет такого продвижения? Прежде всего, не разрушать то, что уже есть, а лучше еще и дополнить это хорошими игроками. Вот так в команде и осталась связка квотербека Мэтта Райана и принимающего Хулио Джонса. Эта пара творила чудеса в течении всего сезона.
Я вспоминаю матч четвертой недели против финалиста прошлого года, «Каролины», где Джонс на передачах Райана сделал 300 (!) пасовых ярдов. Пусть он и поймал всего лишь один тачдаун. Впрочем, эту парочку
Как делаются чемпионы
В финале конференции, за шаг до Супербоула, в составе «Атланты», помимо игроков, о которых сказано выше, опыт остальных измеряется максимум тремя сезонами. То есть основная масса футболистов стартового состава — это те исполнители, которые попали в этот состав именно при Куинне. Казалось, в этом чемпионате такая ставка на молодых игроков не должна принести успех, так как после первых десяти матчей, «Фэлконз» выиграли всего лишь шесть встреч, лишь раз пропустив менее 24-х очков. Однако, посмотрите, на подопечных Куинна после этого рубежа. Всего лишь одно поражение, и лишь два раза команда пропустила более 20-ти очков.
Непосредственно на глазах тех, кто следил за чемпионатом, футболисты возмужали и прежде всего там, где они прежде были слабы — в защите. Молодые парни, руку к которым приложил Куинн и координатор защиты Ричард Смит, стали прекрасной сплоченной командой, которая вполне может рушить планы любого нападения. Так, в дивизионном раунде защита «Фэлконз» пропустила всего 20 очков от «Сиэтла». В финале конференции всего 21 очко пропущено от одной из самых зрелищных команд первенства «Грин-Бэй Пеккерс». Лишь Фрини в игре против «Упаковщиков» оказался игроком защиты «Соколов», чей опыт равнялся более чем трем сезонам в НФЛ.
Итак, главный тренер, который сделал себе имя в НФЛ на защите, сделал главное: не испортил то хорошее, что было изначально. Фактически заново сделал защиту, укомплектовав ее молодыми игроками, которым доверяет. В нападение же, он добавил игру на выносе, с которым у «Атланты» были проблемы и временами большие. Сейчас тандем раннингбэков Девонты Фримэна и Тэвина Колумэна, едва ли не лучшая бригада в позиции.
И что в итоге?
В отличие от той команды, той
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter