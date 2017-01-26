«Советский спорт», подробно освещающий приближение Супербоула, уже упоминал о геополитической подоплеке предстоящего финала. Сегодня знакомимся подробнее с некоторыми звездами игры, намеченной на 5 февраля.

Казалось, что после 2012 года «Атланта Фэлконз» еще долго будет валяться, словно разбитый гипсовый бюст сокола. Тогда хозяин команды Артур Бланк вложился и собрал состав, который был сродни американофутбольной дрим-тим. Для многих тогда именно «Атланта» стала последним шансом завоевать титул. Например, для одного из лучших тайтэндов за всю историю Тони Гонсалеса. Казалось, что тогдашняя команда уж точно должна была выигрывать конференцию и играть в Супербоуле. Однако, финал НФК, битва против «Сан-Франциско», преимущество 17:0 в этом матче в начале второй четверти, но потом — провал.

Возрождение «Атланты»

Воскрешение произошло довольно быстро, для чего нужно было поменять главного тренера и расстаться со многими ветеранами. Сегодняшняя «Атланта» — это, наверное, самая сильная команда в своей истории. Пусть кто угодно говорит, что сильной была команда 1998 года, которая вышла в Супербоул, но проиграла там. Пусть говорят, что «Атланта» Майкла Вика (2002−2006) оставила яркий след. Все это лишь истории, которые болельщики в штате Джорджия рассказывали до появления вот этого коллектива, коллектива-2016.

Кто такой Дэн Куинн?

Фактически до 2015 года тренер Дэн Куинн не имел опыта работы главным наставником. Более того, он не играл в футбол на высоком уровне. Что вы скажете о колледже Солсбери? Да, это всего лишь третий дивизион студенческого спорта, и вряд ли на тебя обратят какое-либо внимание, даже если ты был капитаном футбольной команды и капитаном команды по легкой атлетике. Впрочем, Куинн и не думал сдаваться, а начал тренерскую карьеру. Поработав под руководство многих прекрасных наставников, Куинн застолбил за собой право называться гуру защиты. Например, это он сделал ту самую, непроходимую защиту, которая позволила «Сиэтл Сихокс» не просто выиграть Супербоул в 2014 году, но разгромить в этом матче «Денвер» с самим Пейтоном Мэннингом (48:3).

И вот Куинн — главный тренер «Атланты», где нужно было поднимать команду с колен. В первом своем сезоне у тренера всего лишь 50-процентный результат (8−8). Но уже на второй сезон «Атланта» выиграла свой дивизион, одержав 11 побед. В чем секрет такого продвижения? Прежде всего, не разрушать то, что уже есть, а лучше еще и дополнить это хорошими игроками. Вот так в команде и осталась связка квотербека Мэтта Райана и принимающего Хулио Джонса. Эта пара творила чудеса в течении всего сезона.

Я вспоминаю матч четвертой недели против финалиста прошлого года, «Каролины», где Джонс на передачах Райана сделал 300 (!) пасовых ярдов. Пусть он и поймал всего лишь один тачдаун. Впрочем, эту парочку как-то нужно защищать, а посему вместе с Куинном в команду пришли ветераны, гарды Крис Честер и Энди Левитр. В преддверии этого чемпионата форму «Атланты» примерил и центровой Алекс Мэк. Кроме того, команда, а точнее Куинн принял в ряды команды еще двух ключевых ветеранов: принимающего Мохаммеда Сану, а также вышедшего на 14-й сезон энда Дуайта Фрини.

Как делаются чемпионы

В финале конференции, за шаг до Супербоула, в составе «Атланты», помимо игроков, о которых сказано выше, опыт остальных измеряется максимум тремя сезонами. То есть основная масса футболистов стартового состава — это те исполнители, которые попали в этот состав именно при Куинне. Казалось, в этом чемпионате такая ставка на молодых игроков не должна принести успех, так как после первых десяти матчей, «Фэлконз» выиграли всего лишь шесть встреч, лишь раз пропустив менее 24-х очков. Однако, посмотрите, на подопечных Куинна после этого рубежа. Всего лишь одно поражение, и лишь два раза команда пропустила более 20-ти очков.

Непосредственно на глазах тех, кто следил за чемпионатом, футболисты возмужали и прежде всего там, где они прежде были слабы — в защите. Молодые парни, руку к которым приложил Куинн и координатор защиты Ричард Смит, стали прекрасной сплоченной командой, которая вполне может рушить планы любого нападения. Так, в дивизионном раунде защита «Фэлконз» пропустила всего 20 очков от «Сиэтла». В финале конференции всего 21 очко пропущено от одной из самых зрелищных команд первенства «Грин-Бэй Пеккерс». Лишь Фрини в игре против «Упаковщиков» оказался игроком защиты «Соколов», чей опыт равнялся более чем трем сезонам в НФЛ.

Итак, главный тренер, который сделал себе имя в НФЛ на защите, сделал главное: не испортил то хорошее, что было изначально. Фактически заново сделал защиту, укомплектовав ее молодыми игроками, которым доверяет. В нападение же, он добавил игру на выносе, с которым у «Атланты» были проблемы и временами большие. Сейчас тандем раннингбэков Девонты Фримэна и Тэвина Колумэна, едва ли не лучшая бригада в позиции.

И что в итоге?