«Атланта» и «Нью-Ингленд» стали соперниками по Супербоулу-2017

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«Атланта» в воскресенье в финале Национальной конференции (NFC) обыграла «Грин Бэй» 44:21. «Нью-Ингленд» в финале Американской конференции (AFC) был сильнее «Питтсбурга» — 36:17.

Квотербек «Пэтриотс» Том Брэди вывел свою команду в Супербоул уже в седьмой раз в карьере. В четырех его «Нью-Ингленд» побеждал. «Атланта», ведомая квотербеком Мэттом Райаном, сыграет в Супербоуле всего во второй раз в своей истории. В 1998 году команда уступила в главном матче сезона.

«Супербоул», 51-й по счету, пройдет 5 февраля в Хьюстоне.