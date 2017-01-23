«Атланта» и «Нью-Ингленд» стали соперниками по Супербоулу-2017
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. «Атланта Фэлконс» стала соперником «Нью-Ингленд Пэтриотс» по Супербоулу-2017, финальному матчу сезона по американскому футболу в Национальной футбольной лиге (НФЛ).
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«Атланта» в воскресенье в финале Национальной конференции (NFC) обыграла «Грин Бэй» 44:21. «Нью-Ингленд» в финале Американской конференции (AFC) был сильнее «Питтсбурга» — 36:17.
Квотербек «Пэтриотс» Том Брэди вывел свою команду в Супербоул уже в седьмой раз в карьере. В четырех его «Нью-Ингленд» побеждал. «Атланта», ведомая квотербеком Мэттом Райаном, сыграет в Супербоуле всего во второй раз в своей истории. В 1998 году команда уступила в главном матче сезона.
«Супербоул», 51-й по счету, пройдет 5 февраля в Хьюстоне.
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