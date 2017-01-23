Упакуйте выигрыш! Как «лестница» может обогатить любителей НФЛ

23 января в 23:05 по московскому времени команды НФЛ «Атланта Фэлконс» и «Грин-Бей Пэкерс» начнут полуфинальный матч плей-офф за право сыграть в Супербоуле. 75-тысячный стадион в Атланте будет забит под завязку. Миллионы американцев будут наблюдать матч по ТВ. И среди них двое будут особенно отчаянно переживать за «Пэкерс».



Зовут этих ребят Брайан Янкелевиц и Расс Аксельрод. 43-летний Янкелевиц в юности подавал надежды, играя за колледж в баскетбол. А сейчас работает в области корпоративного рекрутинга в Орландо. Аксельроду 40, он живёт в Лас-Вегасе, где занимается консультированием медиа-компаний. С Брайаном он дружит с детства. Но интересны они нам отнюдь не поэтому.



В День благодарения, который в 2016 году отмечался 24 ноября, друзья решили сыграть в «лестницу». Любители ставок также иногда называют данную стратегию отложенным экспрессом. Суть её крайне проста. После успешной ставки переставляешь всю сумму выигрыша на новое событие. До тех пор, пока не достигнешь поставленной цели.



Янкелевиц и Аксельрод решили ставить на любимый американский футбол. Сезон Национальной футбольной лиги (НФЛ) к тому моменту был уже в разгаре. План не предусматривал особых излишеств. Выбрать команду и ставить на её победы до конца сезона. Концом в НФЛ является легендарный Супербоул. Объектом для ставки был выбран клуб «Грин-Бей Пэкерс».



«Упаковщики», как их называют болельщики, являются самой титулованной командой в истории американского футбола. Но на тот момент дела их были плохи. Шесть поражений в одиннадцати матчах. Но это не остановило Брайана и Расса.



«Мы послушали зажигательное интервью защитника “Грин-Бей Пэкерс” Аарона Роджерса. Он обещал, что его команда вскоре исправится. И поверили в них», — рассказывает Аксельрод корреспонденту ESPN.



Собрав на двоих сумму в 300 долларов (скинулись по 100, но Аксельрод как знал — решил добавить ещё сотню), друзья отправились в букмекерскую контору Вегаса. Первая ставка оказалась удачной. Друзья переставили выигрыш. Вторая тоже ушла в плюс. Затем третья… В итоге «Пэкерс» выиграли все шесть матчей регулярного сезона. Затем победили в 1/8 финала, затем в четвертьфинале.



А наши герои выиграли уже $ 28,213. Неплохо для банкролла в три сотни. До того, чтобы сорвать куш, друзьям осталось всего два шага по «лестнице».



«Мы с Брайаном заядлые игроки в покер, — рассказывает Аксельрод. — В картах есть такое понятие, как хеджирование. Это когда игрок отказывается от борьбы в финале, соглашаясь разделить с соперником потенциальный выигрыш. Не сорвать джек-пот, но всё равно остаться в плюсе. Так вот — мы такого делать не будем! Будем ставить до конца!»



Если «Пэкерс» в полуфинале одолеют «Атланту», банкролл компаньонов увеличится в три раза: шансы гостей букмекеры оценили коэффициентом свыше тройки. Если «лестница» будет пройдена целиком, Янкелевиц и Аксельрод выиграют порядка $ 250 тыс.



Это уже не первая попытка Брайана и Расса прийти к успеху посредством отложенного экспресса. В прошлом сезоне они с другими своими друзьями собрали 2500 долларов и поставили на «Даллас Ковбойз». Провалились на первой же ступени. По ходу игры «Даллас» из-за травмы лишился своего лидера Тони Ромо. И в итоге был разгромлен «Каролиной».



«Наши надежды были разбиты за шесть секунд», — вспоминает Аксельрод.



После той неудачи приятели наших героев отказались участвовать в авантюре второй раз. Дураков нет. Не беда. Янкелевиц и Аксельрод отправились в путь вдвоём.

Цитата «Это очень захватывающая история. Это как искать сокровища с друзьями. Азарт, веселье, отчаяние сменяется ликованием. А в конце может быть и сундук с сокровищами», — рассуждают Расс и Брайан.