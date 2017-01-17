Том Брэйди на дороге к абсолютному величию
Дмитрий Донской знакомит нас со звёздами предстоящего Супербоула.
Спорт в США интересен прежде всего, тем, что это не спорт звезд в буквальном смысле этого слова. Это спорт скорее историй. Историй человеческих. Для того, чтобы усадить перед телеэкранами как можно больше зрителей, телевизионщикам нужно придумать как можно больше информационных поводов, где каждый найдет свою историю, за которой будет следить дальше. В ход идет абсолютно все. Вот, например, команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», и ее квотербек Том Брэйди, который женат на одной из самых привлекательных женщин планеты, модели Жизель Будхен (иногда у нас ее пишут как Бюдхен — ну та самая, что шла красиво по арене во время открытия Олимпиады в Рио). Впрочем, стоит обратиться и к самому Брэйди, который сейчас является звездой национального масштаба. Нынешний чемпионат лишь укрепил уверенность в этом, как у американской публики, так и у тех, кто следит за НФЛ по всему миру. Впрочем, начнем с того, что квотербек «Пэтриотс» был дисквалифицирован на первые четыре матча
Брэйди боролся в этом чемпионате совсем с другими соперниками. Первого зовут Время. Несмотря на то, что сейчас ему 39 лет, он полон решимости продолжить карьеру. По крайней мере незадолго до завершения чемпионата он сказал, что хотел бы играть до 45-ти. Если смотреть на то, как он держится, то это вполне реалистичное заявление. Второго соперника Брэйди в этом сезоне называют История.
В процессе этого чемпионата Брэйди вышел на четвертое место по пасовым тачдаунам (456), а также разменял рубеж в 60000 ярдов на пасе. Возможно, он не догонит королей регулярного чемпионата, таких как Пейтон Мэннинг, Бретт Фарв или Дрю Бриз, но скажите, у кого на сегодня больше всех побед в
При этом, в отличие от многих спортсменов Брэйди практически не заметен в публичном пространстве. Разве что
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