Супербоул. Здесь случается всё!

Последняя, конечно же, гораздо богаче, но главный матч сезона по американскому футболу отменно иллюстрирует всё то, чем до сих пор живёт это общество трудяг-эмигрантов. Как любой гонщик мечтает о ралли «Дакар», так и в этой игре мечтает принять участие абсолютно каждый американский ребёнок, включая и некоторых девочек. И лучше не просто сыграть, а стать самым полезным игроком Супербоула, получить в подарок кабриолет, а с ним и официальный статус самого крутого чувака в Америке. А почему так интересно то?

Давайте попробуем разобраться, в чем все-таки причина популярности этого спортивного мероприятия, ради которого переносят инаугурации президентов и отменяют свадьбы. Рейтинги Супербоула, кстати, зашкаливают и по сей день. И это несмотря на не утихающую кампанию по обвинению американского футбола в излишней жестокости. На самом деле, этот вид спорта всегда был таким. Но самые последние медицинские исследования показывают, что долгосрочный эффект от постоянных ударов в шлем (читай в голову), может быть весьма плачевным для ментального здоровья человека в дальнесрочной перспективе. Многие родители уже отказываются отдавать своих детей в секции по американскому футболу.

Но вот в удовольствии посмотреть на то, как до состояния живого холодца мутузят и колошматят друг друга атлеты в форме инопланетян-пришельцев, не откажет себе ни один уважающий себя американец. На самом деле, не против такого расклада и сами спортсмены, так как, что называется, прочитали весь текст договора, в том числе и мелким шрифтом и знали, на что идут. Знали они и про повышенную травматичность футбола, и про долгосрочный эффект от постоянных ударов по голове. За всё за это их компенсируют самым, что ни на есть длинным долларом — все-таки зарплаты в НФЛ одни из самых высоких по стране.

До и после Супербоула

Разобравшись с этим, давайте поговорим о самой финальной игре Национальной футбольной лиги и о том, что её окружает. Все-таки Супербоул — это не только голы, очки, секунды или, как бы сказали в Америке, ярды, тачдауны и захваты. Супербоул — это самое хлебосольное зрелище в современном мире развлечений, включающее в себе и театральную драму, и цирковое искусство, да еще и помноженное на непредсказуемость спортивной борьбы. Плюс байки, байки и еще раз байки. Кто же откажет себе в удовольствии от просмотра такого спектакля, в котором золушка может вмиг превратиться в принцессу? Или наоборот.

Истории о том, как игрок пошел «погулять» накануне игры и вернулся только через неделю — здесь обычное дело. Или работал себе бывший спортсмен грузчиком на местном складе, а в составе участника «Супербоула» появилась брешь в ростере из-за травмы или загула одного из основных игроков. В считанные часы парень из подсобки попадает на главную спортивную арену страны и становится известным на весь мир. Ну, а история с защитником команды «Атланта Фэлконс» Юджином Робинсоном, вообще, уже стала классикой футбольной самоволки. В преддверии 33-го Супербоула Робинсон получил награду имени Барта Старра, которая вручается игроку НФЛ, демонстрирующему самое примерное поведение как на поле, так и за его пределами. В общем, пионер — всем ребятам пример. Отпраздновать это событие Юджин решил по-особому и … заказал девочку по вызову. Вот только на его несчастье в виде ночной бабочки к нему в гостиницу приехала девушка офицер полиции, работавшая под прикрытием, и вечеринка Робинсона сорвалась, так и не начавшись. Как говорится, до, во время и после матча по американскому футболу, происходит всё! А тем более в Супербоуле.

Как правильно смотреть Супербоул

Лично мне еще ни разу не довелось в живую побывать на этом монументальном мероприятии. Но я прекрасно помню ту неделю перед 45-м Супербоулом, которую я провёл в Америке, а именно в Бостоне и как этот город, буквально, дышал игрой. Каждый, абсолютно каждый человек, которого я встречал на улице, был готов поговорить со мной о футболе. Шансы на победу, игравших тогда в финале «Питтсбург Стилирес» и «Грин Бэй Пэккерс» я обсуждал с парковщиком машин в отеле, с официанткой в кафе, наконец, с коллегами на играх регулярного сезона НБА. Никто не хотел остаться в стороне «большой спортивной дискотеки». Да даже просмотр самого матча в гостинице под пиццу и колу был ни с чем несравнимым времяпрепровождением.