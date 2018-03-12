Жустино нокаутировала Куницкую и защитила титул чемпионки UFCТАСС, 4 марта. Бразильский боец смешанного стиля Кристиан Жустино одержала победу техническим нокаутом над россиянкой Яной Куницкой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 222 в Лас-Вегасе и защитила титул чемпионки организации в полулегком весе. Поединок завершился в первом раунде.
Бывшая чемпионка UFC Роузи подписала контракт с рестлинг-промоушном WWEМОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывшая обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американка Ронда Роузи подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE). Церемония подписания соглашения состоялась на рестлинг-шоу организации Elimination Chamber.
Макгрегор: Я никогда не искал реванша с Мейвезером-младшимЧемпион UFC ирландец Конор Макгрегор заявил, что не искал реванша против экс-чемпиона в пяти весовых категориях по боксу американца Флойда Мейвезера-младшего в бою по правилам MMA после того, как в Лас-Вегасе в августе 2017 года состоялся боксерский поединок этих спортсменов.