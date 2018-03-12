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12:14 (мск)Спорт Mail.Ru
Трансгендерная женщина победила мужчину уже в своем первом бою в ММААнн Вериату дебютировала в клетке с победы.
4 мартаLenta.Ru
Емельяненко нокаутировал поляка Байора за три минутыТяжеловес Александр Емельяненко нокаутировал поляка Шимона Байора на турнире «Битва на Волге 3» в Тольятти. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает «Матч ТВ».
4 мартаСпорт-Экспресс
Сергей Харитонов: Нет никакого желания драться с ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал победу Александра Емельяненко над Шимоном Байором, а также ответил на критику. Ранее Емельяненко-младший назвал Харитонова «мертвым».
4 мартаТАСС
Жустино нокаутировала Куницкую и защитила титул чемпионки UFCТАСС, 4 марта. Бразильский боец смешанного стиля Кристиан Жустино одержала победу техническим нокаутом над россиянкой Яной Куницкой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 222 в Лас-Вегасе и защитила титул чемпионки организации в полулегком весе. Поединок завершился в первом раунде.
3 мартаСпорт-Экспресс
Битва на Волге для ЕмельяненкоАлександр Емельяненко подерется с поляком Шимоном Байором в Тольятти.
3 мартаСпорт-Экспресс
Александр Емельяненко: С Харитоновым и Олейником не буду драться принципиальноЕмельяненко-младший 4 марта в Тольятти проведет третий бой после освобождения из тюрьмы — он сразится с Шимоном Байором из Польши.
28 февраляРусская служба Би-би-си
Слепота не преграда: как живет незрячий чемпион по ММАРональд Дламини — в прошлом чемпион Южной Африки по смешанным боевым искусствам или ММА, но сейчас он слеп.
26 февраляСпорт-Экспресс
Джефф Монсон: Не хочу реванша ни с кем из братьев ЕмельяненкоЗнаменитый американский боец — о следующем поединке, Викторе Цое и братьях Емельяненко.
26 февраляLenta.Ru
Российский боец Харитонов победил американца БельтранаРоссийский боец смешанного стиля Сергей Харитонов победил американца Джоуи Бельтрана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
26 февраляТАСС
Бывшая чемпионка UFC Роузи подписала контракт с рестлинг-промоушном WWEМОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывшая обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американка Ронда Роузи подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE). Церемония подписания соглашения состоялась на рестлинг-шоу организации Elimination Chamber.
26 февраляСпорт-Экспресс
Нелегкая прогулка Харитонова. Россиянин побил американского ветеранаБой россиянина Сергея Харитонова с американцем Джоуи Белтраном получился сложнее, чем ожидалось. Что увидели зрители в Екатеринбурге — в материале «СЭ».
21 февраляProsports.kz
Макгрегор: Я никогда не искал реванша с Мейвезером-младшимЧемпион UFC ирландец Конор Макгрегор заявил, что не искал реванша против экс-чемпиона в пяти весовых категориях по боксу американца Флойда Мейвезера-младшего в бою по правилам MMA после того, как в Лас-Вегасе в августе 2017 года состоялся боксерский поединок этих спортсменов.
17 февраляСоветский спорт
Конор Макгрегор выбывает! Рейтинг бойцов ММА за февральДвое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает третье место в легком весе, а Александр Волков находится на восьмой строчке в тяжелом.
17 февраляЧемпионат.com
Митрион вышел в четвертьфинал Гран-при Bellator, Немков нокаутировал МакгириМэтт Митрион одержал победу судейским решением над Роем Нельсоном и вышел в полуфинал Гран-при Bellator среди тяжеловесов.
17 февраляСпорт-Экспресс
Александр Емельяненко: Федор просто сорвался. Мы помиримся, не переживайтеБоец — о конфликте с братом, тюрьме и Олимпиаде.
17 февраляProsports.kz
Нурмагомедов: У меня есть контракт на бой за полноценный титулВ интервью порталу TMZ Sports претендент на титул в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что будет драться за титул против Тони Фергюсона, сообщает Prosports.kz со ссылкой на TMZ.
12 февраляЧемпионат.com
Нурмагомедов: Встреча с Криштиану Роналду была очень эмоциональнойРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей встрече с португальским футболистом Криштиану Роналду.
12 февраляТАСС
Боец Харитонов заявил, что не будет проводить поединок с МинаковымМОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский боец ММА Сергей Харитонов не будет проводить поединок против соотечественника Виталия Минакова на турнире Fight Nights в Нижневартовске. Об этом говорится в заявлении Харитонова, которое поступило в распоряжение ТАСС.
12 февраляТАСС
Тухугов и Магомедов вернутся в UFC в сентябре после дисквалификации за допингМОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы ММА Зубайра Тухугов и Руслан Магомедов проведут бои в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в сентябре после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.
11 февраляЧемпионат.com
Ашимов стал временным чемпионом M-1 Challenge в наилегчайшей весовой категории9 февраля в Санкт-Петербурге прошёл турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 87, в рамках которого состоялось 13 поединков.
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