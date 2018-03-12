21 февраля Prosports.kz

Макгрегор: Я никогда не искал реванша с Мейвезером-младшим

Чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор заявил, что не искал реванша против экс-чемпиона в пяти весовых категориях по боксу американца Флойда Мейвезера-младшего в бою по правилам MMA после того, как в Лас-Вегасе в августе 2017 года состоялся боксерский поединок этих спортсменов.