Лукашенко — об итогах ОИ: Оказалось, что не способны бежать
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил итоги выступления белорусских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане, отметив, что в биатлоне и фристайле они могли показать более высокие результаты.
«Готовь сани летом так, чтобы зимой нормально выступать. Провалили межсезонье: тяжело, лишние нагрузки, перегружены… Оказалось, что не способны бежать. Вот в чём вся проблема, я думаю. Слабая работа тренеров, и не было железного спроса у федераций. Это позор!
В ближайшее время у нас состоится очень принципиальный, серьёзный разговор на злобу дня с руководителями федераций зимних видов спорта, председателями наблюдательных советов, которые возглавляют генералы и министры. Сегодня они смотрят, как выкрутиться. Ничего у них не получится. Мы, в конце концов, тратим народные деньги, и немалые, — приводит слова президента его
На Олимпийских играх в Пхёнчхане сборная Беларуси завоевала три медали — две золотые (фристайлистка Анна Гуськова и женская биатлонная эстафета) и одну серебряную (биатлонистка Дарья Домрачева).
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