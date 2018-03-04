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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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4 марта 2018, 23:27 | КХЛ | ТАСС

Григоренко заявил, что ему помогают положительные эмоции после ОИ-2018

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что положительные эмоции, оставшиеся после победы на Олимпиаде-2018, помогают ему хорошо выступать. Об этом он сообщил журналистам.

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© ИТАР-ТАСС

В воскресенье ЦСКА разгромил московский «Спартак» со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Григоренко оформил дубль. Нападающий в составе команды олимпийских атлетов из России выиграл золото Игр в Пхёнчхане.

«Позитивные эмоции, которые остались с Олимпиады, помогают показывать достойную игру. Ребята очень тепло встретили. Всегда приятно вернуться в родную команду», — отметил Григоренко.

«Счет не совсем отражает ход матча, игра была непростая и достаточно напряженная. Мы реализовали свои моменты, а они нет. Наш вратарь Илья Сорокин здорово сыграл», — прокомментировал итоги встречи хоккеист.

В субботу в «Лужниках» прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, на котором присутствовал Григоренко. Мероприятие посетили многие спортсмены, в том числе и российские хоккеисты, победившие на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Ходили вчера на митинг, поддерживали Владимира Владимировича, — поделился впечатлениями Григоренко. — Я в первый раз ходил на подобное мероприятие, очень рад новым положительным ощущениям. Приятно было видеть многих звезд, например, Владимира Машкова, недавно как раз смотрели фильм с ним в главной роли — «Движение вверх».
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4 Марта, 17:00 Зрители 4152 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 6:0
(1:0, 2:0, 3:0)
Спартак
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Сорокин И.И. Беспалов Н. 41:30 (Трушков А. 41:30)
1-й период
Бен Максвелл 08:59
10:48 Максим Шалунов (Н.Д. Нестеров, И.И. Сорокин)
13:50 Сергей Андронов
13:50 Сергей Андронов
2-й период
27:09 Михаил Григоренко
Вячеслав Лещенко 27:20
30:19 Михаил Григоренко (В. Ничушкин)
32:59 Грег Скотт
35:27 Михаил Науменков
3-й период
41:30 Никита Попугаев (С. Андронов, М. Пашнин)
45:38 Алексей Марченко
46:19 Иван Телегин
Александр Хохлачев 51:21
Александр Хохлачев 53:51
Александр Хохлачев 53:51
57:36 Михаил Науменков (Дж. Плэтт, К. Капризов)
59:20 Максим Шалунов (С. Шумаков, К. Капризов)
Статистика
20 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА не испытывает иллюзий после первого матча серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком», в котором армейцы разгромили соперника. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
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