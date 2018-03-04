Григоренко заявил, что ему помогают положительные эмоции после ОИ-2018

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В воскресенье ЦСКА разгромил московский «Спартак» со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Григоренко оформил дубль. Нападающий в составе команды олимпийских атлетов из России выиграл золото Игр в Пхёнчхане.

«Позитивные эмоции, которые остались с Олимпиады, помогают показывать достойную игру. Ребята очень тепло встретили. Всегда приятно вернуться в родную команду», — отметил Григоренко.

«Счет не совсем отражает ход матча, игра была непростая и достаточно напряженная. Мы реализовали свои моменты, а они нет. Наш вратарь Илья Сорокин здорово сыграл», — прокомментировал итоги встречи хоккеист.

В субботу в «Лужниках» прошел митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, на котором присутствовал Григоренко. Мероприятие посетили многие спортсмены, в том числе и российские хоккеисты, победившие на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Ходили вчера на митинг, поддерживали Владимира Владимировича, — поделился впечатлениями Григоренко. — Я в первый раз ходил на подобное мероприятие, очень рад новым положительным ощущениям. Приятно было видеть многих звезд, например, Владимира Машкова, недавно как раз смотрели фильм с ним в главной роли — «Движение вверх».