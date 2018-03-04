Шалунов заявил, что непопадание в команду на ОИ-2018 мотивировало его

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В воскресенье ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шалунов оформил дубль.

«Будем считать, меня мотивировало то, что я не был вызван в команду на Олимпиаду. Надеюсь, в дальнейшем продолжу играть с таким же успехом», — сказал Шалунов.

«Было важно повести в серии, но мы уже забыли этот матч, готовимся к следующему, — прокомментировал нападающий итоги игры. — Не сказал бы, что победа досталась легко. Во втором периоде мы больше половины времени в своей зоне провели. “Спартак” — очень хорошая и мастеровитая команда».

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч будет сыгран 5 марта.