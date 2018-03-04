Шалунов заявил, что непопадание в команду на ОИ-2018 мотивировало его
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов заявил, что его мотивировало непопадание в число хоккеистов, поехавших на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Об этом он сообщил журналистам.
В воскресенье ЦСКА обыграл московский «Спартак» со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Шалунов оформил дубль.
«Будем считать, меня мотивировало то, что я не был вызван в команду на Олимпиаду. Надеюсь, в дальнейшем продолжу играть с таким же успехом», — сказал Шалунов.
«Было важно повести в серии, но мы уже забыли этот матч, готовимся к следующему, — прокомментировал нападающий итоги игры. — Не сказал бы, что победа досталась легко. Во втором периоде мы больше половины времени в своей зоне провели. “Спартак” — очень хорошая и мастеровитая команда».
ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч будет сыгран 5 марта.
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|4 Марта, 17:00
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|1/4 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
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Вратари
|Сорокин И.И.
|Беспалов Н. 41:30 (Трушков А. 41:30)
|1-й период
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|Максим Шалунов (Н.Д. Нестеров, И.И. Сорокин)
|13:50
|Сергей Андронов
|13:50
|Сергей Андронов
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|Вячеслав Лещенко
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|Михаил Науменков (Дж. Плэтт, К. Капризов)
|59:20
|Максим Шалунов (С. Шумаков, К. Капризов)
Статистика
|20
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)