Российские паралимпийцы прибыли в Пхёнчхан для участия в Играх-2018

6 марта в Пхёнчхан прибудут российские спортсмены по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, кёрлингу на колясках.

Ранее в Пхёнчхан приехала российская команда по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и парасноуборду, а также три члена штаба для регистрации российской делегации, подготовки мест проживания, организации участия атлетов в официальных тренировочных мероприятиях и др.

Российские спортсмены примут участие в пяти дисциплинах Паралимпиады-2018 — горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, кёрлинг на колясках. 9 марта команда примет участие в торжественной церемонии открытия Игр.