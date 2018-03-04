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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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4 марта 2018, 20:59 | Олимпизм | Чемпионат.com

Российские паралимпийцы прибыли в Пхёнчхан для участия в Играх-2018

В Пхёнчхан прибыли команды российских спортсменов по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту среди лиц с нарушением зрения для участия в Паралимпийских зимних играх 2018 года, сообщает пресс-служба ПКР.

6 марта в Пхёнчхан прибудут российские спортсмены по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, кёрлингу на колясках.

Ранее в Пхёнчхан приехала российская команда по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и парасноуборду, а также три члена штаба для регистрации российской делегации, подготовки мест проживания, организации участия атлетов в официальных тренировочных мероприятиях и др.

Российские спортсмены примут участие в пяти дисциплинах Паралимпиады-2018 — горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, кёрлинг на колясках. 9 марта команда примет участие в торжественной церемонии открытия Игр.
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