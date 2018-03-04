Российские паралимпийцы прибыли в Пхёнчхан для участия в Играх-2018
В Пхёнчхан прибыли команды российских спортсменов по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту среди лиц с нарушением зрения для участия в Паралимпийских зимних играх 2018 года, сообщает
пресс-служба ПКР.
6 марта в Пхёнчхан прибудут российские спортсмены по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением
Ранее в Пхёнчхан приехала российская команда по горнолыжному спорту среди лиц с поражением
Российские спортсмены примут участие в пяти дисциплинах Паралимпиады-2018 — горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, сноуборд, кёрлинг на колясках. 9 марта команда примет участие в торжественной церемонии открытия Игр.
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