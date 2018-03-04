Ура-идиотизм. Олимпийское похмелье не пощадило канадцев
Канадские неадекваты, ямайский допинг, секрет бывшей девушки Крушельницкого и неправильные BMW — неделя после Олимпиады получилась жаркой.
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Видимо, что-то случилось...
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Зимняя Олимпиада-2018 в Пхёнчхане завершилась ровно неделю назад, но страсти полыхают до сих пор. Неудивительно, ведь Игры в Южной Корее получились невероятно скандальными и запомнились во многом
Канадец — это приговор
«Он даже жён выбирает себе убогих. У первой не было ноги, а вторая вообще была канадкой». Так описывал своего знакомого герой Хью Лори в знаменитом сериале «Доктор Хаус». Ещё можно вспомнить ситком «Как я встретил вашу маму», где знатно стебали героиню Робин за её канадское происхождение и мультик «Южный парк», где Канада нарисована страной, населённой квадратными людьми, которые постоянно обижаются, что в мире их никто не уважает. Всё правда. По крайней мере, только так можно объяснить то, что делают в этой стране в последнее время. Вспомним хотя бы, как канадские олимпийцы постоянно напивались вдрызг в Пхёнчхане. Одна из таких попоек закончилась тем, что фристайлист угнал «Хаммер» и был арестован местной полицией.
Очевидно, канадцам не даётся фристайл, и они часто бьются головой о снег. На этой неделе бывший фристайлист и исполнительный директор компании B2ten Доминик Готье предложил наградить канадского лыжника Алекса Харви как призёра Олимпиады в Пхёнчхане. Эта компания помогает финансировать спортсменов. Так вот, с его подачи в Канаде стали рассматривать результаты Олимпиады без учёта российских спортсменов. К примеру, в канадском варианте результатов Игр лыжник Алекс Харви является призёром марафона, а Александра Большунова и Андрея Ларькова даже нет в списке участников.
«Когда буду представлять нашим донорам список медалистов, то включу в него Харви. Я хочу поставить пометку рядом с его результатом, чтобы его рассматривали как медальное. Харви выступил феноменально. Мы не можем считать, что он не оправдал надежд. Это был успех. Россияне, которые опередили его, даже не должны были принимать участие в соревнованиях».
Ямайский допинг
В полку допингистов прибыло. Беда пришла, откуда не ждали. В пробе А спортсменки из Ямайки, принимавшей участие в соревнованиях по бобслею на Играх, был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол. Эта проба была взята в середине января на предолимпийском сборе в Швейцарии. Девушки грозит дисквалификация сроком до четырёх лет. На Олимпиаде в Пхёнчхане от Ямайки в бобслее выступали Джазмин Фенлатор Викториан и Керри Рассел.
«Мы получили уведомление о том, что один из наших спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Пхёнчхане, столкнулся с неблагоприятными анализами
Что там с Крушельницким?
Нас, конечно же, больше интересует случай с Александром Крушельницким. Спустя неделю после окончания Игр мы знаем уже немного больше о допинге в кёрлинге.
Помочь должны записи с видеокамер в Токио и Пхёнчхане, которые с любезной помощью МОК были предоставлены для расследования дела. Настрой у Федерация кёрлинга России самый серьёзный. Подключили Следственный комитет и намерены всё выяснить. Будем следить за развитием ситуации, ведь пока всё выглядит
МОК снял дисквалификацию с ОКР
В мире, где всех интересовали бы только факты и спортивная составляющая Олимпиад и других крупных мероприятий, это была бы главная и единственная новость за неделю. Несмотря на две положительные
Но сильно радоваться, конечно, ещё рано. РУСАДА
Счастливые Седова и Нечаевская
Должно же быть
После окончания официальной части мероприятия перед девушками появились их любимые мужчины с огромными букетами роз. Встав на одно колено, молодые люди перед всеми собравшимися, болельщиками, спортсменами и официальными лицами, сделали предложения руки и сердца своим избранницам. Девушки ответили согласием. И это очень круто.
Неправильные тачки
Непонятная ситуация получилась с подарками российским призёрам Олимпийских игр. Появилась информация, что им вручили в качестве презентов не те автомобили, что были обещаны. Обладателям золотой медали должны были подарить BMW X6, серебряной — X5, а бронзовой — X4. Но деле же они получили X5 и X4. Потом уже в российском подразделении компании BMW заявили, что вручать модели X6 изначально не планировали. Такие машины получили победители Игр в Рио, но триумфаторам корейской Олимпиады придётся кататься на модели послабее. Может, просто на всех хоккеистов не рассчитали бюджет?
Александр Говоров
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