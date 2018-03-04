Ура-идиотизм. Олимпийское похмелье не пощадило канадцев

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхёнчхане завершилась ровно неделю назад, но страсти полыхают до сих пор. Неудивительно, ведь Игры в Южной Корее получились невероятно скандальными и запомнились во многом из-за того, что происходило вокруг спортивных стадионов и арен.

Неделя после церемонии закрытия получилась насыщенной и вместила в себя ямайский допинг, предложение руки и сердца, плохие тачки, бывшую девушку Крушельницкого, канадских неадекватов и много чего ещё.

Канадец — это приговор

«Он даже жён выбирает себе убогих. У первой не было ноги, а вторая вообще была канадкой». Так описывал своего знакомого герой Хью Лори в знаменитом сериале «Доктор Хаус». Ещё можно вспомнить ситком «Как я встретил вашу маму», где знатно стебали героиню Робин за её канадское происхождение и мультик «Южный парк», где Канада нарисована страной, населённой квадратными людьми, которые постоянно обижаются, что в мире их никто не уважает. Всё правда. По крайней мере, только так можно объяснить то, что делают в этой стране в последнее время. Вспомним хотя бы, как канадские олимпийцы постоянно напивались вдрызг в Пхёнчхане. Одна из таких попоек закончилась тем, что фристайлист угнал «Хаммер» и был арестован местной полицией.



Очевидно, канадцам не даётся фристайл, и они часто бьются головой о снег. На этой неделе бывший фристайлист и исполнительный директор компании B2ten Доминик Готье предложил наградить канадского лыжника Алекса Харви как призёра Олимпиады в Пхёнчхане. Эта компания помогает финансировать спортсменов. Так вот, с его подачи в Канаде стали рассматривать результаты Олимпиады без учёта российских спортсменов. К примеру, в канадском варианте результатов Игр лыжник Алекс Харви является призёром марафона, а Александра Большунова и Андрея Ларькова даже нет в списке участников.



«Когда буду представлять нашим донорам список медалистов, то включу в него Харви. Я хочу поставить пометку рядом с его результатом, чтобы его рассматривали как медальное. Харви выступил феноменально. Мы не можем считать, что он не оправдал надежд. Это был успех. Россияне, которые опередили его, даже не должны были принимать участие в соревнованиях».

Ямайский допинг

В полку допингистов прибыло. Беда пришла, откуда не ждали. В пробе А спортсменки из Ямайки, принимавшей участие в соревнованиях по бобслею на Играх, был обнаружен запрещённый препарат кленбутерол. Эта проба была взята в середине января на предолимпийском сборе в Швейцарии. Девушки грозит дисквалификация сроком до четырёх лет. На Олимпиаде в Пхёнчхане от Ямайки в бобслее выступали Джазмин Фенлатор Викториан и Керри Рассел.



«Мы получили уведомление о том, что один из наших спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Пхёнчхане, столкнулся с неблагоприятными анализами допинг-пробы. Как следует из опыта прошлых лет, в этом вопросе лучше быть терпеливыми и следить за тем, что происходит», — поделился мнением с RJR News президент Федерации бобслея Ямайки Кристиан Стоукс.

Главной новостью здесь является даже не положительная допинг-проба, а то, что у Ямайки есть своя Федерация бобслея. Шах и мат.

Что там с Крушельницким?

Нас, конечно же, больше интересует случай с Александром Крушельницким. Спустя неделю после окончания Игр мы знаем уже немного больше о допинге в кёрлинге. Во-первых, Александр опроверг версию, что запрещённые препараты ему могла подсыпать бывшая девушка. Вопреки слухам она оказалась совсем не из мира кёрлинга и, судя по всему, дело было очень давно. Но исключение бывшей девушки из числа подозреваемых оставляет в таковых всех, с кем Крушельницкий так или иначе взаимодействовал на тренировочном сборе в Японии и во время самой Олимпиады.

Помочь должны записи с видеокамер в Токио и Пхёнчхане, которые с любезной помощью МОК были предоставлены для расследования дела. Настрой у Федерация кёрлинга России самый серьёзный. Подключили Следственный комитет и намерены всё выяснить. Будем следить за развитием ситуации, ведь пока всё выглядит как-то слишком мистически. Ребятам бы агентов Малдера и Скалли в помощь.

МОК снял дисквалификацию с ОКР

В мире, где всех интересовали бы только факты и спортивная составляющая Олимпиад и других крупных мероприятий, это была бы главная и единственная новость за неделю. Несмотря на две положительные допинг-пробы во время Игр в Пхёнчхане, МОК всё-таки снял временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России. Теперь наши спортсмены могут снова выступать под родным флагом и слушать свой гимн в случае победы. В МОК в очередной раз пошли на половинчатые меры, решив угодить и Америке, и России. Именно поэтому флаг нам вернули не на церемонии закрытия, а несколькими днями спустя, когда ажиотаж по поводу Олимпиады уже спал.

Но сильно радоваться, конечно, ещё рано. РУСАДА по-прежнему не восстановлена в правах, а это значит, что перспективы российского спорта туманны. И ещё не ясно, что будет с возможностью проводить международные соревнования в России. ВАДА не дремлет и спокойно вздохнуть руководству нашего спорта не позволит. Может, оно и к лучшему.

Счастливые Седова и Нечаевская

Должно же быть что-то хорошее во всех этих ваших Олимпиадах! Сборная России по лыжным гонкам — лучик света Игр в Пхёнхчане. Наши прекрасные лыжницы Анна Нечаевская и Анастасия Седова, ставшие бронзовыми призёрами в эстафетной гонке, на торжественной встрече олимпийцев в «Шереметьево» получили фантастический сюрприз.

После окончания официальной части мероприятия перед девушками появились их любимые мужчины с огромными букетами роз. Встав на одно колено, молодые люди перед всеми собравшимися, болельщиками, спортсменами и официальными лицами, сделали предложения руки и сердца своим избранницам. Девушки ответили согласием. И это очень круто.

Неправильные тачки

Непонятная ситуация получилась с подарками российским призёрам Олимпийских игр. Появилась информация, что им вручили в качестве презентов не те автомобили, что были обещаны. Обладателям золотой медали должны были подарить BMW X6, серебряной — X5, а бронзовой — X4. Но деле же они получили X5 и X4. Потом уже в российском подразделении компании BMW заявили, что вручать модели X6 изначально не планировали. Такие машины получили победители Игр в Рио, но триумфаторам корейской Олимпиады придётся кататься на модели послабее. Может, просто на всех хоккеистов не рассчитали бюджет?

Александр Говоров