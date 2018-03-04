Тутберидзе рассказала, чем приходится жертвовать Медведевой и Загитовой ради успеха

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«Чтобы чего-то достигнуть, девочкам нужно пройти тот самый «адов путь». Отказаться от всего, от всех благ. От еды, от отдыха, от любых удовольствий.

Выходной день настроен на то, чтобы на следующий день выйти и отработать на тренировке, чтобы подойти к результату. Отпуск настроен ровно на то, чтобы не лишиться своих мышц, выйти на лед и опять работать", — рассказала Тутберидзе.