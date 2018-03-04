Тутберидзе рассказала, чем приходится жертвовать Медведевой и Загитовой ради успеха
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе рассказала о пути, который проходят ее воспитанницы.
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«Чтобы
Выходной день настроен на то, чтобы на следующий день выйти и отработать на тренировке, чтобы подойти к результату. Отпуск настроен ровно на то, чтобы не лишиться своих мышц, выйти на лед и опять работать", — рассказала Тутберидзе.
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