Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32739164/
3 марта 2018, 21:51 | Фигурное катание | ТАСС

Степанова и Букин вместо ОИ как следует подготовились к чемпионату мира

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, в которых они не приняли участие, смогли отработать все недочеты и как следует подготовиться к чемпионату мира. Об этом спортсмены рассказали журналистам по окончании шоу «Чемпионы Москве», в котором приняли участие сильнейшие фигуристы страны.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Международный олимпийский комитет не выдал приглашения Букину на Олимпиаду, которая могла стать первой в карьере танцевального дуэта.

«Сначала было немного обидно, но, когда началась Олимпиада, стало интересно — переживали, болели за наших ребят, — рассказал Букин. — Это были необычные для нас Игры, мы хотели, чтобы наши ребята отлично выступили. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, идем проверенным планом, усиленно работаем и над физической, и над эмоциональной составляющей, постарались исправить все недочеты. Так что едем на чемпионат мира заряженными и с хорошим настроением».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Медведева показала, как олимпийцы из России прятали триколор в форме

Медведева показала, как олимпийцы из России прятали триколор в форме

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании Евгения Медведева показала, как спортсмены из России маскировали национальный триколор во время соревнований в Пхенчане.
Еще 7 новостей   Все новости

Российские лыжницы, которых позвали замуж сразу по прилету домой

Мама Евгении Медведевой рассказала, что фигуристка будет делать дальше

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

"Надеюсь, в Лахти увидимся. Там меня еще никто не дисквалифицировал"
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?