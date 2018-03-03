Степанова и Букин вместо ОИ как следует подготовились к чемпионату мира

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Международный олимпийский комитет не выдал приглашения Букину на Олимпиаду, которая могла стать первой в карьере танцевального дуэта.

«Сначала было немного обидно, но, когда началась Олимпиада, стало интересно — переживали, болели за наших ребят, — рассказал Букин. — Это были необычные для нас Игры, мы хотели, чтобы наши ребята отлично выступили. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, идем проверенным планом, усиленно работаем и над физической, и над эмоциональной составляющей, постарались исправить все недочеты. Так что едем на чемпионат мира заряженными и с хорошим настроением».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.