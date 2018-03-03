Медведева показала, как олимпийцы из России прятали триколор в форме
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании Евгения Медведева показала, как спортсмены из России маскировали национальный триколор во время соревнований в Пхенчане.
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Видимо, что-то случилось...
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На видео, выложенном на странице фигуристки в Instagram, Медведева показала, что под белым шарфом олимпийской куртки скрывались цвета российского флага.
Как пошутила Медведева, теперь «секрет странного белого шарфа раскрыт».
Россияне участвовали в Олимпиаде в Пхенчане в статусе нейтральных спортсменов. Международный олимпийский комитет запретил им любую демонстрацию государственной символики во время соревнований.
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