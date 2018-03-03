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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
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3 марта 2018, 20:41 | Фигурное катание | РИА Новости

Медведева показала, как олимпийцы из России прятали триколор в форме

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и одиночном катании Евгения Медведева показала, как спортсмены из России маскировали национальный триколор во время соревнований в Пхенчане.

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На видео, выложенном на странице фигуристки в Instagram, Медведева показала, что под белым шарфом олимпийской куртки скрывались цвета российского флага.

Как пошутила Медведева, теперь «секрет странного белого шарфа раскрыт».

Россияне участвовали в Олимпиаде в Пхенчане в статусе нейтральных спортсменов. Международный олимпийский комитет запретил им любую демонстрацию государственной символики во время соревнований.
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Фигурное катание

Степанова и Букин вместо ОИ как следует подготовились к чемпионату мира

Степанова и Букин вместо ОИ как следует подготовились к чемпионату мира

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, в которых они не приняли участие, смогли отработать все недочеты и как следует подготовиться к чемпионату мира. Об этом спортсмены рассказали журналистам по окончании шоу «Чемпионы Москве», в котором приняли участие сильнейшие фигуристы страны.
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