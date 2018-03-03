Медведева показала, как олимпийцы из России прятали триколор в форме

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, в которых они не приняли участие, смогли отработать все недочеты и как следует подготовиться к чемпионату мира. Об этом спортсмены рассказали журналистам по окончании шоу «Чемпионы Москве», в котором приняли участие сильнейшие фигуристы страны.