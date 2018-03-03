Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32738741/
3 марта 2018, 21:03 | Олимпизм | Газета.Ру

Пекин-2022: что станет с героями Пхенчхана

Олимпийские атлеты из России выиграли на Олимпийских играх в Пхенчхане 17 медалей, из которых две стали золотыми, шесть — серебряными и девять — бронзовыми. «Газета.Ru» рассказывает, у кого из российских спортсменов есть шансы на медали следующей Олимпиады — в Пекине.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/23

Сборная России выступала на Олимпиаде в Пхенчхане не под своим флагом и без национального гимна и без множества не приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) в Южную Корею лидеров национальной команды.

Тем не менее выступление российских олимпийцев абсолютно точно получилось ярким и достаточно удачным. И при этом многие из тех, кто выступал в Южной Корее, будут иметь шансы на медали следующей зимней Олимпиады — Пекина-2022.

А там наша команда будет выступать уже под своим флагом, ведь МОК уже восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) в правах.

Фигурное катание

Одним из самых ярких впечатлений Игр стало выступление российских девушек в фигурном катании. Алина Загитова и Евгения Медведева разыграли между собой золотые медали. 15-летняя Загитова победила доминировавшую последние 2,5 года соотечественницу, с которой вместе тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Впрочем, несмотря на то что сейчас этой парочке нет равных на мировой арене, зарекаться, что Загитова с Медведевой будут главными претендентами на пекинское золото и даже на то, что они вообще выступят в Китае через четыре года, преждевременно.

Дело в том, что в женском фигурном катании очень серьезная конкуренция, и юные талантливые девочки, которым сейчас по 11−13 лет, и которых пока не знают даже большинство специалистов, уже вовсю прыгают четверные прыжки и вполне могут сместить в будущем с трона нынешних прим.

Той же Загитовой еще предстоит пройти период ломки организма, а Медведевой будет уже 22 года — солидный для нынешнего женского фигурного катания возраст.

Впрочем, обе спортсменки изъявляют желание продолжать свои выступления и добраться до следующих Игр, а зная их характер и уровень, можно не сомневаться, что им вполне по силам остаться в топе и вновь бороться за первое место, а то и разыграть его между собой.

В фигурном катании у нас вообще традиционно много сильных спортсменов, а из тех, кто выступал в Южной Корее, наибольшие шансы на медали Пекина будут иметь, пожалуй, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые претендовали на победу в парном катании, а в итоге остались только четвертыми.

Если в ближайшие годы им удастся сохранить мотивацию, и пара продолжит выступления, как минимум медаль в личных соревнованиях в Пекине реальна.

Ну и не забываем, что все фигуристы, выступавшие в Пхенчхане, кто доберется до Олимпиады через четыре года, наверняка заработают медаль какого-либо достоинства в командных соревнованиях в Китае.

Лыжные гонки

Российская «молодежная» лыжная сборная, прилетевшая в Пхенчхан без множества лидеров, показала себя такой духовитой и мастеровитой командой, что стала самым ярким впечатлением от этих Игр.

В первую очередь это связано с тем, что от российских лыжников никто особенно ничего не ждал. Через четыре года все будет уже иначе — россыпь южнокорейских медалей сделает свое дело.

Безусловно, Александр Большунов и Денис Спицов будут главными российскими лыжными надеждами в Китае среди тех, кто выступал в Пхенчхане.

Этим ребятам по силам побеждать и в индивидуальных гонках, и в командном спринте и, само собой, в эстафете, на участие в которой будут претендовать и Андрей Ларьков с Алексеем Червоткиным. А ведь в нашу команду должны добавиться Сергей Устюгов и Глеб Ретивых не попавшие на прошедшие Игры по воле МОК.

Не стоит сбрасывать со счетов и женскую команду. Наталья Непряева, Анастасия Седова и Юлия Белорукова втроем лидируют в молодежном зачете Кубка мира и через четыре года окрепнут, как и мужчины. Безусловно, эти девушки будут претендовать и на медали в индивидуальных гонках на длинные дистанции, а награды в спринте и эстафете они брали уже в Корее.

Сноуборд

В Южной Корее российским сноубордистам и сноубордисткам не повезло — медалей они не завоевали.

Ближе всех к награде была жена Вика Уайлда Алена Заварзина, которая вышла в полуфинал в параллельном гигантском слаломе, но упала в двух последних заездах, оставшись на самом обидном четвертом месте.

Зная характер и класс Заварзиной, ей вполне по силам справиться с этим разочарованием, провести еще четыре года на доске на высшем уровне и завоевать медаль-другую в Пекине. Она будет и там среди фаворитов.

Вполне по силам доехать до китайской Олимпиады и Уайлду, которого на завершившихся Играх тоже постигло страшное разочарование.

А ведь у нас есть талантливый Владислав Хадарин в слоупстайле и биг-эйре, Николай Олюнин, серебряный медалист Сочи-2014 в хафпайпе, сломавший в Южной Корее ногу во время соревнований, Марина Васильцова и Кристина Пауль в сноуборд-кроссе, Софья Федорова в слоупстайле и хафпайпе.

Их шансы на медали не стопроцентные (разве что Олюнин будет в числе фаворитов), но все они могут дорасти до борьбы за награды.

Скелетон

В скелетоне в Пхенчхане блестяще выступил Никита Трегубов, по сути, одержавший победу. Его серебро действительно сродни виктории, потому что соревноваться с корейским хозяином трассы не мог вообще никто.

Трегубов еще очень молод и должен прогрессировать. Он уже сейчас не уступает не приглашенному в Пхенчхан олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Александру Третьякову. Через четыре года он должен снова бороться за медаль. И, может быть, даже за золотую.

Фристайл

Много российских сильных спортсменов и в фристайле. Медалями здесь разжились Илья Буров и Сергей Ридзик, выигравшие бронзы в акробатике и ски-кроссе соответственно.

Ридзик точно будет среди фаворитов через четыре года, а у акробатов отличные шансы должен сохранить младший брать Ильи Максим Буров, который и в Пхенчхане был фаворитом, но не попал в финал.

В других дисциплинах в этом виде спорта у нас множество молодых и талантливых спортсменов, перспективы которых на Играх в Китае пока сложно оценить.

Наверняка поборется за награды ставший в акробатике четвертым в Пхенчхане Павел Кротов, если, конечно, у акробатов вообще можно делать прогнозы.

Скелетон

Среди выступавших в Пхенчхане останется шанс на олимпийскую награду на третьих Играх подряд у Семена Елистратова. И пусть ему будет уже 31 год, он как минимум поборется в командной гонке, если, конечно, до китайской Олимпиады доживет в спортивном плане не приглашенный на эти Игры Виктор Ан.

Коньки

Наша конькобежная сборная пострадала больше всех из-за решений МОК, но 23-летняя Наталья Воронина, выигравшая бронзу на 5000 метров может претендовать на награды в Китае и на этой дистанции, и на любимой 3000-метровке.

Керлинг

В керлинге мы Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли первую медаль в российской истории, но из-за мельдония у партнера ее уже отоборали.

Кто знает, возможно, через четыре года, когда эта история уже будет позади, им удастся снова взять награду, которую уже никто не аннулирует? Не зря же Крушельницкий с Брызгаловой — действующие чемпионы мира.

Хоккей

Наши хоккеисты выиграли в Пхенчхане золото, но сейчас абсолютно непонятно, каким вообще будет хоккейный турнир через четыре года — с игроками из НХЛ или без?

Кажется, что сильнейшая лига мира постарается захватить китайский рынок и отправит своих хоккеистов в Пекин.

Тогда наша сборная сильно изменится по составу. Впрочем, Никите Гусеву и Кириллу Капризову найдется место в любой хоккейной сборной России. Останется только выиграть медали.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Посол США проспорил норвежцам 14 упаковок пиццы, поставив на победу американцев на ОИ

Посол США проспорил норвежцам 14 упаковок пиццы, поставив на победу американцев на ОИ

ОСЛО, 3 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт остался должен 14 упаковок пиццы норвежским дипломатам, проиграв спортивное пари. Отставной контр-адмирал, назначенный Сенатом на новую должность лишь два месяца назад, имел неосторожность поспорить со своим норвежским коллегой в Вашингтоне Коре Осом о том, чья сборная завоюет больше медалей на Олимпийских играх в Пхёнчхан.
Еще 7 новостей  

Янукович обнародовал письмо к Путину

В США журналисты вступились за российских коллег после нападок Госдепа

«Нафтогаз» призвал граждан экономить газ, Украина закрывает школы

Почему Жириновский и Собчак снова устроили перепалку в эфире
Викторина
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?